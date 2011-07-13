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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۹:۱۶

کوپا آمه‌ریکا - آرژانتین/

اروگوئه با حذف مکزیک حریف آرژانتین شد

اروگوئه با حذف مکزیک حریف آرژانتین شد

تیم ملی فوتبال اروگوئه با شکست مکزیک، حریف آرژانتین در مرحله یکچهارم نهایی رقابت‌های کوپا آمه‌ریکا 2011 شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اروگوئه بامداد چهارشنبه موفق شد با تک گل دقیقه 14 "آلوارو پریه را" مقابل تیم جوان مکزیک در گروه سوم رقابت‌ها به برتری برسد و به یکچهارم نهایی راه پیدا کند.

اروگوئه با این پیروزی پنج امتیازی شد و پس از شیلی هفت امتیازی، به دور بعدی رقابت‌های کوپا آمه‌ریکا صعود کرد. مکزیک هر سه بازی مرحله گروهی را با شکست پشت سر گذاشت.

بدین ترتیب تیم‌های آرژانتین و اروگوئه به عنوان پرافتخارترین تیم‌های کوپا آمه‌ریکا (هرکدام 14 قهرمانی) بامداد شنبه در مرحله یکچهارم نهایی مسابقات در ورزشگاه "ژنرال لوپز" با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

چهل و سومین دوره رقابت‌های کوپا آمه‌ریکا با حضور 12 تیم برتر منطقه آمریکای جنوبی در هشت شهر آرژانتین در حال برگزاری است و تا دوم مردادماه ادامه پیدا می کند.

کد مطلب 1358304

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