تصویب 13 رشته تحصیلی در مقطع دکتری/ راه اندازی دانشگاه فنی حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسنی از تاسیس 13رشته تحصیلی مقطع دکتری در دانشگاهها، تاسیس 5 موسسه آموزش عالی آزاد، ارتقای یک آموزشکده به دانشکده، ایجاد دو دانشکده علوم قرآنی و تشکیل دانشگاه فنی و حرفه ای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

بر این اساس، شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ایجاد رشته های مقطع دکتری مدرسی معارف اسلامی با گرایشهای انقلاب اسلامی و مبانی نظری اسلام، الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه علامه طباطبایی، مدرسی معارف اسلامی با گرایشهای تاریخ و تمدن اسلامی و اخلاق اسلامی در دانشگاه پیام نور تهران، فیزیک هسته ای در دانشگاه سیستان و بلوچستان، علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری در دانشگاه شیراز، شیمی تجزیه در دانشگاه شاهرود، شیمی آلی در دانشگاه خلیج فارس، نانو بیوتکنولوژی در دانشگاههای امام حسین(ع) و اصفهان، مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی و مهندسی شیمی در دانشگاه شهید باهنر کرمان، زیست شناسی – ژنتیک مولکولی در دانشگاه سیستان و بلوچستان واحد بین المللی منطقه آزاد چابهار و مهندسی برق – قدرت در دانشگاه کاشان موافقت کرد.

این شورا تاسیس موسسات آموزش عالی آزاد آریان با زمینه فعالیت زبان انگلیسی و مهندسان با زمینه فعالیت عمران، رایانه و معماری در مشهد، مهرنیکان با زمینه فعالیت زبان انگلیسی و رایانه در رشت، ایکاد با زمینه فعالیت زبان و سحاب با زمینه فعالیت عمران و مدیریت بحران در تهران تصویب کرد.

شورای گسترش آموزش عالی، با ارتقای آموزشکده مغان به دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی مغان، دانشکده علوم قرآنی در دامغان و دولت آباد اصفهان و تشکیل دانشگاه فنی و حرفه ای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت قطعی به عمل آورد.