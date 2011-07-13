میزان خطای آزمایش قند خون در منزل بالاست

دکتر کوروش اعتماد در ارتباط با وجود دستگاهها و نوارهای غیراستاندارد و تقلبی اندازه گیری قند خون در بازار تجهیزات پزشکی کشور، به خبرنگار مهر گفت: موضوع تقلبی بودن این قبیل کالاها را اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت پیگیری می کند.

وی با تاکید بر اهمیت انجام دقیق آزمایشها کنترل و اندازه گیری قند خون بیماران دیابتی، افزود: توصیه ما به افراد دیابتی این است که این قبیل آزمایشها را را مراکز آزمایشگاهی و تحت نظارت پزشک انجام دهند.

اعتماد با عنوان این مطلب که میزان خطاهای اندازه گیری قند خون در منازل بیشتر است، ادامه داد: انجام این قبیل آزمایشها در آزمایشگاههای مرجع سلامت و تحت نظارت یک گروه کنترل کیفی انجام می شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: بررسیها نشان می دهد که 3 درصد از جمعیت روستایی و 5 درصد جمعیت شهری بالای 30 سال مبتلا به دیابت هستند.

وی افزود: پیش بینی می کنیم حدود 3 میلیون نفر در کشور مبتلا به دیابت باشند.