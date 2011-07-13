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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۹:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

میزان خطای آزمایش قند خون در منزل بالاست

میزان خطای آزمایش قند خون در منزل بالاست

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت ضمن توصیه به بیماران دیابتی برای انجام آزمایش قند خون در مراکز درمانی، اظهار داشت: میزان خطاها در منازل بیشتر است.

دکتر کوروش اعتماد در ارتباط با وجود دستگاهها و نوارهای غیراستاندارد و تقلبی اندازه گیری قند خون در بازار تجهیزات پزشکی کشور، به خبرنگار مهر گفت: موضوع تقلبی بودن این قبیل کالاها را اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت پیگیری می کند.

وی با تاکید بر اهمیت انجام دقیق آزمایشها کنترل و اندازه گیری قند خون بیماران دیابتی، افزود: توصیه ما به افراد دیابتی این است که این قبیل آزمایشها را را مراکز آزمایشگاهی و تحت نظارت پزشک انجام دهند.

اعتماد با عنوان این مطلب که میزان خطاهای اندازه گیری قند خون در منازل بیشتر است، ادامه داد: انجام این قبیل آزمایشها در آزمایشگاههای مرجع سلامت و تحت نظارت یک گروه کنترل کیفی انجام می شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: بررسیها نشان می دهد که 3 درصد از جمعیت روستایی و 5 درصد جمعیت شهری بالای 30 سال مبتلا به دیابت هستند.

وی افزود: پیش بینی می کنیم حدود 3 میلیون نفر در کشور مبتلا به دیابت باشند.

کد مطلب 1358317

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