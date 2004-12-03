مهدي مهدوي كيا به اسپانيا مي رود

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال هامبورگ درتعطيلات زمستاني 3 ديدار تداركاتي برگزارخواهد كرد كه دوديدار ازآنها دركمپ تمريني لامانگا دركشوراسپانيا برگزارخواهد شد.

مردان توماس دال درتاريخ 9 و 11 ژانويه با تيم هاي ولفسبورگ و بازل دراسپانيا ديدارخواهند كرد و درتاريخ 16 ژانويه پس از بازگشت ازاسپانيا به مصاف تيم وردربرمن خواهند رفت.

تيم فوتبال هامبورگ درحال حاضر با كسب 22 امتياز طي 15 بازي در رده هشتم جدول رده بندي بوندس ليگا قرار دارد. اين تيم فردا در خانه ميزبان هانوفرخواهد بود.