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۱۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۰

مهدي مهدوي كيا به اسپانيا مي رود

مهدي مهدوي كيا بازيكن ايراني تيم هامبورگ كه گفته مي شد قصددارد در فصل نقل و انتقالات زمستاني از تيم باشگاهي خود جدا شود به همراه اين تيم در ماه ژانويه به لامانگاي اسپانيا سفر خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال هامبورگ درتعطيلات زمستاني 3 ديدار تداركاتي برگزارخواهد كرد كه دوديدار ازآنها دركمپ تمريني لامانگا دركشوراسپانيا برگزارخواهد شد.
مردان توماس دال درتاريخ 9 و 11 ژانويه با تيم هاي ولفسبورگ و بازل دراسپانيا ديدارخواهند كرد و درتاريخ 16 ژانويه پس از بازگشت ازاسپانيا به مصاف تيم وردربرمن خواهند رفت.
تيم فوتبال هامبورگ درحال حاضر با كسب 22 امتياز طي 15 بازي در رده هشتم جدول رده بندي بوندس ليگا قرار دارد. اين تيم فردا در خانه ميزبان هانوفرخواهد بود.

کد مطلب 135832

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