به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در دیدار با " نیکولای ولادیمیر ویک تمکو " نایب رئیس مجلس اوکراین اظهار داشت : با توجه به ظرفیتهای بالای تهران و کی یف می توان سطح مناسبات را افزایش داده و زمینه همکاری را گسترش داد .

در این دیدار همچنین دوطرف بر فراهم کردن مقدمات برگزاری نمایشگاه اختصاصی کالای صادراتی ایران در اوکراین تاکید کردند .

وی افزود: نمایشگاه اختصاصی ایران درکی یف ، فرصت خوبی برای آشنایی بیشتر بازرگانان دو کشور از فرصت های سرمایه گذاری و تجاری یکدیگر است. نمایشگاه اختصاصی کالای ایران در اوکراین از 26 مهرماه تا 1 آبان ماه امسال (18 تا 23 اکتبر 2011) در شهر کی یف پایتخت این کشور برگزار می شود.

گفت وگو در خصوص انجام مقدمات مورد نیاز برای تدارک کمیسیون مشترک میان دو کشور در آینده ای نزدیک از دیگر محورهای مورد توجه دراین نشست مشترک بود و مقرر شد هیئتی مقدماتی 20 نفره ، شامل 10 نماینده دولتی و 10 نماینده بخش خصوصی شهریورماه امسال با سفر به تهران دراین خصوص بررسی های لازم را انجام دهند.

وزیر بازرگانی با اشاره براینکه تهران و کی یف از سابقه دیرینه روابط برخوردار هستند ، اظهار داشت : باید با فراهم کردن زمینه آشنایی بیشتر بخش های خصوصی سطح مناسبات را افزایش داد .

ساده سازی مراحل صدور روادید برای بازرگانان ایرانی موضوع دیگری بود که دکتر غضنفری دراین دیدار به آن اشاره کرد و دو طرف دراین خصوص به توافقاتی رسیدند .

در همین حال، نایب رئیس مجلس اوکراین با بیان اینکه افزایش روابط با ایران از اهمیت بالایی برای کی یف برخوردار است ، افزود: با توجه به تمایل دو کشور برای توسعه روابط ، برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر تجار دو طرف از یکدیگر خواهد بود.

آهن ، فولاد ، انواع ماشین آلات ، تجهیزات حمل ونقل ، دانه های روغنی ، چرخ ، قطعات لوکوموتیو ، عمده کالای صادراتی اوکراین به ایران را در بر می گیرد و در مقابل ایران از این کشور پسته ، خشکبار ، انواع میوه ، کاشی وسرامیک وارد می کند.



براساس آمارهای سال 2009 میلادی حجم تجارت اوکراین در سال 2009 میلادی 86 میلیارد دلار بوده که از این رقم 41 میلیارد دلار سهم صادرات و مابقی واردات این کشور را از نقاط مختلف جهان دربر می گیرد.