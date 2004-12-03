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۱۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۱۱

در هشت ماه سالجاري

واردات از گمركات خوزستان به بيش از پنج ميليارد دلار رسيد

واردات انواع كالاهاي غير نفتي از گمركات استان خوزستان طي سال جاري به بيش از پنج ميليارد دلارسيد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، ناظر گمركات استان خوزستان در خرمشهر با بيان اين مطلب اضافه كرد : از ابتداي سا لجاري و تا پايان آبان ماه بالغ بر هشت ميليون و 49 هزار تن كالا به ارزش چهل هزار و 589 ميليارد و 251 ميليون ريال و معادل پنج ميليارد و 5/73 ميليون دلار از طريق گمركات استان خوزستان وارد كشور شده است .
جاسم عالمي نيسي گفت : اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 12 درصد و از لحاظ ارزشي نيز 93 درصد افزايش داشته است به طوري كه طي هشت ماه گذشته واردات گمركات استان به دوبرابر ارزش كالاهاي وارداتي سال گذشته نزديك شده است .
وي اضافه كرد : از اين ميزان واردات بالغ بر 110 هزار تن و به ارزش 5/15 ميليون دلار از طريق بازارچه هاي مرزي آبادان و خرمشهر كالا وارد شده است .
وي گفت :  كشورهايي كه كالا از آن به ايران و از طريق گمركات خوزستان صورت گرفته است عبارتند از مالزي ، چين ، كشورهاي اروپايي ، اندونزي ، تايلند ، امير نشين دوبي و كشورهاي آسياي ميانه را مي توان نام برد .

کد مطلب 135833

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