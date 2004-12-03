واردات از گمركات خوزستان به بيش از پنج ميليارد دلار رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، ناظر گمركات استان خوزستان در خرمشهر با بيان اين مطلب اضافه كرد : از ابتداي سا لجاري و تا پايان آبان ماه بالغ بر هشت ميليون و 49 هزار تن كالا به ارزش چهل هزار و 589 ميليارد و 251 ميليون ريال و معادل پنج ميليارد و 5/73 ميليون دلار از طريق گمركات استان خوزستان وارد كشور شده است .

جاسم عالمي نيسي گفت : اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 12 درصد و از لحاظ ارزشي نيز 93 درصد افزايش داشته است به طوري كه طي هشت ماه گذشته واردات گمركات استان به دوبرابر ارزش كالاهاي وارداتي سال گذشته نزديك شده است .

وي اضافه كرد : از اين ميزان واردات بالغ بر 110 هزار تن و به ارزش 5/15 ميليون دلار از طريق بازارچه هاي مرزي آبادان و خرمشهر كالا وارد شده است .

وي گفت : كشورهايي كه كالا از آن به ايران و از طريق گمركات خوزستان صورت گرفته است عبارتند از مالزي ، چين ، كشورهاي اروپايي ، اندونزي ، تايلند ، امير نشين دوبي و كشورهاي آسياي ميانه را مي توان نام برد .





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