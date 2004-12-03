رامسفلد : بايد براي جلو گيري از دستيابي ايران به تسليحات هسته اي كاري انجام داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا درمصاحبه اي با شبكه تلويزيوني فاكس نيوز در پاسخ به اين سوال كه آيا آمريكا به ايران اجازه خواهد داد كه كره شمالي ديگري شود، گفت : ايرانيها اشتباهات زيادي انجام دادند . بگذاريد كه فقط همين را بگويم .



رامسفلد پيشتر گفته بود كه بوش تصميم دارد از طريق اروپاييها و سازمان ملل فشارهاي ديپلماتيك بر ايران اعمال كند تا اين كشور برنامه هسته اي خود را متوقف كند واين در حالي است كه ايران دريك همكاري سازنده با آژامس سعي در رفع سوء تفاهم هاي موجود دارد.

وي در ادامه اين گفتگوبدون اشاره به رويكرد جديد آژانس در برنامه هسته اي ايران كه مبتني براعتماد آفريني وحل مشكلات مي باشد، در اظهاراتي كه نشان از ياس نااميدي كاخ سفيد از تداوم سياستهاي جنگ طلبانه تيم محافظه كاران وعدم همراهي ديگر كشورها دارد، افزود : كاري كه بايدانجام دهيم اين است به اعمال فشار بر آنها ادامه دهيم و كاري كه كشورهاي عضو ساز مان ملل بايد انجام دهند اين است تصميم گيري كنند كه چه نوع اقداماتي را در اين باره انجام خواهند داد .



رامسفلد درگفتگوبا اين شبكه در باره اينكه درچه شرايطي آمريكامجبورخواهد شد با ايران ازنظرنظامي روبرو شود، ضمن استقبال از اين درخواست بدون توجه به وضعيت نابسامان تهاجم به عراق ودر موضعي خود خواهانه كه همگامي ديگر كشورها رانيز خواستار بود، گفت : من فكر مي كنم اگردر اين زمينه از بوش و يا رهبران ديگر كشورها در خواست شود اين كار انجام خواهد شد .





