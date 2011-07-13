تلفنهای هوشمند جایگزین چه ابزارهایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، تلفنهای هوشمند تا چه اندازه می توانند نیاز به یک دوربین دیجیتال و یا تلفن کابلی را برطرف کنند؟ آیا می توان یک لپ تاپ را جایگزین GPS کرد؟ پاسخ این سوالها به تازگی در نتایج مطالعه ای که توسط محققان انجام گرفته ارائه شده است.

امروزه کاملا بدیهی است که تلفنهای هوشمند به ابزاری همه کاره تبدیل شده اند، ابزاری کوچک که درون جیب قرار گرفته و همه جا شما را همراهی می کند. ترکیب دسترسی آنی و کارایی به آن معنی است که این تلفنها می توانند در بسیاری از موارد جایگزین تعداد زیادی از ابزار الکتریکی و دیجیتالی شوند.

تبلتها ابزارهای کاملا متفاوتی هستند، زیرا در حالتی میان لپ تاپها و تلفنهای هوشمند قرار دارند، نسبت به تلفنهای هوشمند از قابلیت حمل کمتری برخوردارند و نسبت به لپ تاپها قابل حمل تر هستند. همچنن قابلیت جایگزینی تبلیتهایی مانند آی-پد نسبت به تلفن هوشمندی مانند آی-فن بسیار بیشتر است برای مثال تبلتها می توانند جایگزین روزنامه ها یا کتابها شوند.

جدا از تمامی این توضیح ها تحقیقی که توسط موسسه Prosper Mobile Insight منتشر شده نشان می دهد چگونه تمایل و گرایش کاربران در استفاده از ابزارهای هوشمندی که بتوانند جایگزین چندین ابزار متعدد شوند، افزایش پیدا کرده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده درصد جایگزین کردن یک ابزار توسط تلفن هوشمند و یا تبلت است.

بر اساس این نتایج تلفنهای هوشمند و یا تبلتها 61.1 درصد جایگزین ساعتهای کوکی، 52.3 درصد جایگزین GPS، در حدود 44 درصد جایگزین دوربینهای دیجیتال، و 41.6 درصد جایگزین نرم افزار برنامه ریز شخصی می شوند.

همچنین این ابزارهای هوشمند 40.3 درصد جایگزین تلفنهای خانگی، 37.6 درصد جایگزین دستگاه های قابل حمل پخش موسیقی، 34.2 درصد جایگزین دوربینهای فیلم برداری و 28.2 درصد جایگزین روزنامه ها می شوند.

میزان جایگزینی تلفنهای هوشمند و تبلتها به جای رادیو 27.5 درصد، لپ تاپ 24.2 درصد، ابزار بازی 20.8 درصد، کتابها 20.1 درصد، اتصال به اینترنت در خانه 19.5 درصد و ابزار پخش DVD در حدود 14 درصد اعلام شده است.

ماه گذشته نیز همین موسسه تحقیق دیگری بر روی 102 کاربر تلفن هوشمند و تبلت انجام داد و در آن مشخص شد که 55.9 درصد از کاربران برای اتصال به اینترنت استفاده از تلفن هوشمند را به رایانه ترجیح می دهند در حالی که 35.3 درصد از کاربران از اینکه در اثر استفاده از تلفنهای هوشمند ردیابی شوند، نگران بودند.

همچنین بر اساس این گزارش پرطرفدارترین کاربرد تلفنهای هوشمند که کاربران زندگی بدون آن را غیر ممکن می دانند پیامک اعلام شده است. پس از پیامک کاربردهایی مانند اینترنت، ایمیل، تماس تلفنی، اتصال به شبکه اجتماعی و GPS مهمترین کاربردهای تلفنهای هوشمند معرفی شده اند.