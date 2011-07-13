خطرناکترین فرودگاه جهان کجا است

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید بسیاری فکر کنند فرودگاه سندای ژاپن که در 11 مارچ 2011 مورد تاخت و تاز امواج مرگبار سونامی قرار گرفت، یکی از اصلی ترین فرودگاه های جهان است که در منطقه خطر واقع شده، اما مطالعات محققان دانشگاه کالج لندن این گزینه را رد کرده است.

"مت اوئن" محقق دانشگاه کالج لندن با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان ملی اقیانوس شناسی و اتمسفری آمریکا درباره تعداد و بزرگی سونامی هایی که تا به حال در جهان رخ داده اند و ترکیب این اطلاعات با بزرگی زمین لرزه ها و دیگر رویدادهایی که منجر به بروز سونامی می شوند توانست میزان در خطر بودن مناطق ساحلی را تعیین کند.

بر اساس مطالعات وی سواحل اقیانوس آرام در بیشترین میزان خطر قرار دارند. اوئن سپس 10 منطقه ساحلی که در آنها فرودگاه هایی بنا شده بودند را انتخاب کرده و آنها را بر اساس میزان خطر وقوع سونامی و شدت سونامی رتبه بندی کرد. در این رتبه بندی فرودگاه بین المللی توکیو یا "هاندا" رتبه اول سونامی خیز بودن را به خود اختصاص داد.

پس از فرودگاه توکیو فرودگاه سونامی زده سندای رتبه دوم را به دست آورد و فرودگاه بین المللی مرکزی ژاپن در نزدیکی ناگویا، و در نهایت فرودگاه هونولولو در هاوایی رتبه های بعدی را به دست آوردند. تمامی این فرودگاه ها از محافظهای متعددی برخوردارند اما هنوز مشخص نیست که این استحکامات در برابر امواج کوبنده سونامی از مقاومت کافی برخوردار هستند یا نه.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، فرودگاه ها علاوه بر اینکه در تداوم اقتصاد محلی مناطق مختلف جهان از اهمیت ویژه ای برخوردارند، در زمان وقوع فجایع طبیعی برای کمک رسانی و انتقال تجهیزات به مناطق آسیب دیده نیز بسیار حیاتی به شمار می روند و از این رو باید به شدت مورد محافظت قرار بگیرند.