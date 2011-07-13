چاله باغ گرگان؛ بهشتی برای عروس و دامادها

به گزارش خبرنگار مهر، طبیعت زیبا و رویایی این بوستان دست کاشت، موجب شده تا زوج های جوان از این بوستان برای گرفتن عکس های یادگاری و فیلمبرداری انتخاب کنند و برگی از زندگی مشترکشان را در این باغ زیبا رقم زنند.

این پارک زیبایی و رویایی که بهشتی برای زوج های جوان و خانواده های گلستانی است در مرکز شهر گرگان واقع شده است.

این بوستان از سوی به 5 آذر، از سوی دیگر به گرگان پارس و از سویی نیز به کوی ویلا منتهی می شود و حدود یک هکتار وسعت دارد.

کاشت و غرس انواع گونه های درختی، درختچه ای و گیاهی، گل های زیبا و رنگارنگ فصلی و دائمی این بوستان زیبا را به تفرجگاهی منحصر بفرد در مرکز شهر گرگان مبدل کرده است.

پستی و بلندی این پارک، وجود پله های سنگی، چمن کاری زیبا، وجود فضاهای ورزشی، نشیمن گاههایی برای خانواده ها موجب شده تا استقبال خانواده های گرگانی از این بوستان افزایش یابد.

انواع درختان بید مجنون، کاج، نخل، گل های زیبا و رنگارنگ، فضایی رویایی و تماشایی را در این بوستان رقم زده است و مکانی مناسب برای خانواده هاست تا پس از گذراندن یک روز کاری، ساعتی در آن به استراحت بپردازند.

دور تا دور این پارک زیبا گل کاری شده است و در قسمتی از پارک چاله باغ، یک باغچه به ابعاد 15 در 15 وجود دارد که انواع گل های بهشتی و زیبا در آن خودنمایی می کند.

همچنین در قسمتی از پارک نیز کانون و خانه ای برای بازنشستگان و سالمندان به چشم می خورد و هر صبح و غروب، افراد زیادی به این مکان مراجعه و از برنامه های آن استفاده می کنند.

فضای اسکیت و اسکواش بخشی دیگری از پارک چاله باغ را تشکیل می دهد و کودکان و جوانان در این بوستان به ورزش و مسابقه می پردازند.

علاوه بر این در قسمتهای مختلف پارک وسایل ورزشی مختلفی وجود دارد و سنین مختلف اعم از خردسال و بزرگسال با استفاده از این وسایل به ورزش می پردازند.

همچنین در گوشه ای از بوستان، پارک کودک و وسایل بازی کودک وجود دارد و کودکان فارغ از دغدغه های زندگی به تفریح و شادی مشغول هستند.

جاذبه های بکر و رویایی این پارک موجب شده تا گروههای مختلف سنی برای استفاده از طبیعت به این پارک مراجعه کنند و ساعتها را در آن به استراحت بپردازند.



همچنین بسیاری از زوج های جوان در ایام تعطیل و غیر تعطیل و در جشن عروسی و آغاز زندگی شان به این پارک می روند تا بخشی از طبیعت زیبای آن را در برگ زندگی شان تصویر و قاب کنند.



وجود چنین پارک زیبایی در مرکز شهر و در میان برج و باروهای سیمانی و آپارتمانهایی که روبه فلک کشیده شدند، یک فرصت و غنیمت است و نیاز است تا چنین فضاهایی در استان گسترش یابد.

پارک شهر، پارک ناهارخوران وگرگان جدید، ویلا شهر و پارک فجر و... از دیگر پارکهای شهر گرگان هستند.