تیم فوتسال ارم کیش قم از سد لار جوان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال ارم‌کیش قم در آغاز تلاش برای کسب جواز صعود به مرحله نیمه نهایی در فوتسال امید باشگاه‌های کشور در نخستین گام به مصاف تیم فوتسال لار جوان نماینده شهرستان لار در این مسابقات رفت و با پیروزی میدان را ترک کرد.



دیدارهای دور برگشت از مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امیدهای باشگاه‌های کشور در گروه دوم مرحله مقدماتی این دوره، به میزبانی هیئت فوتبال استان فارس در شهرستان لار آغاز شده است اما تیم فوتسال امید ارم کیش قم که در روز نخست با قرعه استراحت رو به رو شده بود، در گام نخست برابر میزبان مسابقات تیم لار جوان قرار گرفت و به پیروزی سه بر دو دست یافت.



در این دیدار که در سالن اختصاصی میزبان برگزار شد و از حساسیت بسیار بالایی نیز برخوردار بود، ابتدا این تیم فوتسال امید ارم کیش قم بود که توانست با استفاده از نبوغ علی اصغر احمدی با یک گل از حریف خود که از حمایت تماشاگران برخوردار بود، پیش بیافتد.



در ادامه مسابقه، بازیکنان تیم فوتسال امید ارم کیش قم همچنان بازی برتر خود را ادامه دادند تا اینکه حامد فراهانی دیگر مهره کلیدی این تیم توانست از غفلت بازیکنان تیم حریف نهایت استفاده را برده و دروازه تیم میزبان را برای دومین بار باز کرده و دو بر صفر تیمش را پیش بیاندازد.



در حالی که بازی لحظات پایانی نیمه نخست را سپری می کرد، بازیکنان ارم کیش قم در تلاش برای افزودن بر تعداد گل های خود، موفق شدند توسط سیدعلی حسینی یک بار دیگر دروازه تیم لار جوان را گشوده و بازی را سه بر صفر در پایان نیمه نخست به سود خود رقم بزنند.



در نیمه دوم جریان مسابقه به سبب حواشی متعددی که در سالن برگزاری مسابقه در شهرستان لار پیش آمد، کمی دچار اختلال شد و همین امر به بازیکنان میزبان کمک کرد تا بتوانند از سردرگمی بازیکنان ارم کیش استفاده کرده و دو بار دروازه این تیم را باز کنند.



با این حال تا پایان مسابقه اتفاق دیگری در جریان بازی رخ نداد و در حالیکه بیشتر لحظات مسابقه متاثر از حواشی بیرون از زمین بازی بود، تیم فوتسال امید ارم کیش قم توانست در نخستین دیدار خود با حساب سه بر دو تیم لار جوان را از پیش رو بردارد.



با احتساب سه امتیاز نخستین دیدار ارم کیش قم برابر لار جوان در آغاز دیدارهای دور برگشت و 12 امتیازی که این تیم در مرحله رفت بازی ها کسب کرده بود، نماینده فوتسال قم در حال حاضر با کسب 15 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی ایستاده است.



در چهارمین دوره مسابقات 18 تیم در دو گروه دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور را برگزار می‌کنند تا در نهایت چهره تیم‌های صعود کننده از هر دو گروه برای حضور در مرحله نیمه‌نهایی و در پایان تلاش برای قهرمانی این فصل مشخص شود.

رقبای ارم‌کیش قم در گروه دوم مسابقات مقدماتی این فصل لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور تیم‌های منتظران مهدی کرمان، مس کرمان، راه‌آهن اهواز، بنیاد مسکن هرمزگان، فولاد ماهان اصفهان، لار جوان، شرکت ملی و حفاری ایران و شن‌سای لرستان هستند.