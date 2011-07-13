کارخانه بزرگ فولاد در تیکمه داش به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس گل محمد زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بخش تیکمه داش با اعلام خبر افتتاح یک واحد بزرگ فولادی در این بخش در هفته دولت خواستار توجه جدی مسئولان به تعقیب سیاست های دولت عدالت محور شد.

گل محمدزاده گفت: برنامه ها و سیاست های دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها فرصت های گران بهایی را برای استفاده بخش خصوصی فراهم کرده است و لازم است با هدایت آگاهانه سرمایه گذاری ها زمینه اشتغالزایی بیشتر جوانان مهیا شود.

وی اضافه کرد: توجه به استعدادهای بومی و ظرفیت های منطقه ای اصل اساسی در سرمایه گذاری ها بوده و مدیران منطقه نیز نباید با ایجاد مقررات زاید سرمایه گذاران را منصرف کنند.

الیاس گل محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی به صاحبان واحدهای مسکن روستایی گفت: با توجه به اینکه فصل کاری در شهرستان بستان آباد محدود است، نباید مردم را از نوسازی واحدهای غیرمقاوم دلسرد کنیم.

فرماندار بستان آباد پتانسیل مهم بخش تیکمه داش در بخش گردشگری همانند روستای خشکناب زادگاه استاد شهریار را یادآور شد و گفت: شهرداری با همکاری ادارات مرتبط به ویژه نیروی انتظامی تسهیلات لازم را برای اقامت مسافران و گردشگران فراهم کند.

وی همچنین تبدیل کاربری زمین های زراعی به مسکونی در شهرستان بستان آباد را از مهمترین معضلات منطقه برشمرد و از جهاد کشاورزی درخواست کرد با جدیت با این موضوع برخورد کند.