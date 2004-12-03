ميلان زيودونوويچ به عنوان سرمربي جديد تيم فوتبال صباباتري برگزيده شد

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال صباباتري در هفته يازدهم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور روز گذشته مقابل ذوب آهن تن به شكست 2 بر1 داد. پس از اين شكست پرويز مظلومي كه قبل از اين نيز چند بار اقدام به استعفا كرده بود ، مجددا استعفاي خود را تقديم هيات مديره باشگاه صباباتري كرد كه اين بار با استعفاي او موافقت شد.

عباس مرادي قائم مقام و سرپرست باشگاه صباباتري در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن تاييد اين خبر از انتخاب سرمربي جديد اين تيم خبر داد. براساس اعلام مرادي ، ميلان زيودونوو يچ سرمربي سابق تيم ملي يوگسلاوي كه سابقه مربيگري در تيم هاي اميد يوگسلاوي ، النصر امارات و چند تيم باشگاههاي غنا و كشورهاي ديگر را در كارنامه دارد روز شنبه براي عقد قرار داد نهايي به تهران سفر خواهد كرد. اين مربي كروات 59 ساله با مسئولان باشگاه صباباتري به توافق رسيده است و پس از حضور در تهران دستيارانش را نيز انتخاب خواهد كرد.