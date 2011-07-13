بهسازی پل های تهران 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، نشست تخصصی پل های درون شهری با حضور مازیار حسینی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و مجابی معاون علمی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و برخی مدیران پروژه ها و اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف از سوی مرکز مطالعات شهر تهران برگزار شد.

در این نشست سید محمد مجابی با بیان برخی از برنامه های مرکز مطالعات شهر تهران مبنی برشناسایی مسائل مختلف در حوزه مدیرت شهر تهران و پیگیری و مطرح کردن آنها با دست اندرکان، بیان کرد: آنچه حاصل این مطالعات است باید به کار بست برسد تابتواند مشکلات را حل کند.

وی با اشاره به اینکه مرکز مطالعات در این مسیر از مسئله یابی آغاز می کند و در انتها نیز به دنبال نشر دانش است، اظهار داشت: در این مسیر از حوزه های مختلف اطلاع رسانی و هر جایگاه دیگری استفاده می کنیم که یکی از این راه ها نیز برگزاری نشست ها است.

معاون علمی مرکز مطالعات شهر تهران با اشاره به سی وسه پل و پل خواجو در اصفهان که هر کدام هویت خود را دارد، بیان کرد: با این وجود به پل ها تنها به عنوان معبر نگاه نشده است و جنبه های دیگر از جمله زیبایی را نیز در بر گرفته و سئوال اینجاست که چرا در پل سازی از این شیوه ها فاصله گرفته ایم و اکنون پل ها تنها معابری هستند که نمی توانند به منظر و مبلمان شهری هیچ کمکی کنند.

وی با اشاره به جایگاه پل جوادیه و مقایسه آن با پل های سی و سه پل و پل خواجو گفت: این پل اگرچه مدرن است اما بسیار زیبا طراحی شده و یک نقطه عطف در شهر تهران محسوب می شود.

در ادامه این نشست مازیار حسینی معاون فنی و عمرانی شهر داری تهران نیز درباره آسیب پذیری و بهسازی پلهای لرزه ای شهر تهران مطالبی را عنوان کرد.

حسینی پل ها را از سه منظر مورد بحث وبررسی قرار داد. کارهایی که قرار است در آینده انجام شود واینکه هر روز در شهر شاهد احداث مجموعه های جدی ترافیکی هستیم و پل می تواند در این میان چه نقشی داشته باشد.

به گفته حسینی امروز در برخی بزرگراه های شهر به خصوص در بخش های تازه توسعه یافته ، نمی توان وجه تمایزی قائل شد و حتی شاید یک فرد ساکن تهران نیز در این مسیرهای مشابه گم شود.اما در کنار سی و سه پل هیچ گاه کسی گم نمی شود چون با یک سازه خاص و قابل توصیف روبه رو است.

وی ادامه داد: با این وجود ما نمی توانیم همه پل ها را سه پایه و به این شکل بسازیم ، چراکه به هر حال صرف و صلاح و اقتصاد هم مهم است. رویکرد معاونت فنی و عمرانی نیز این است که باید در کنار سایر شاخص ها از شاخص های همزیستی و همراهی با محیط نیز برخوردار باشد.

حسینی با اشاره به اینکه بزرگترین پروژه حال حاضر در بزرگراه صدر- نیایش با 10 کیلومتر کار تونل و 10 کیلومتر پل همراه است، خاطرنشان کرد: در کنار سایر شاخص هایی که برای کارفرما تعریف می شود ، یکی از الزامات خواسته شده که حتی از سوی شهردار نیز مورد تاکید قرار گرفته است بحث زیباسازی است، باید به این نکته توجه داشت که هر گاه بحث معماری سنتی مطرح می شود ماتنها به فکر یک سری قوس می افتیم و این در حالی است که معماری در دوره های مختلف شکل متفاوتی داشته است.

وی به یکی دیگر از معضلات حال حاضر نیز اشاره کرد و گفت: در چند دهه اخیر متاسفانه نتوانسته ایم بین عالم جدید و مدرنیته پل قابل قبولی بزنیم. انسانها فرزند زمان و مکان خود هستند . اگر امروز سی وسه پل را عینا تکرار کنیم کار توسعه خود را زیر سئوال برده ایم. باید کاری کنیم که حسی که در کنار سی وسه پل وجد دارد در مورد پل های دیگر نیز به وجود بیاید.البته پل جوادیه در این جایگاه قرار نگرفته است چراکه بسیار مدرن است . به هر حال نکته مهم این است که در سال 90چطور می توان معماری را با هویت کرد و این به معنای شبیه سازی نیست. باید ریشه را نگه داریم و به آن شاخ و برگ جدید بدهیم.

حسینی ادامه داد: بحث دیگری در حوزه پل و مسائل مرتبط مهم است، بحث مربوط به موضوع تعمیر و نگهداری است. بر اساس استانداردها برای هر پل هزینه ای نیز برای نگهداری در نظر گرفته می شود.این موضوع جای کار بسیاری دارد تا آنجا که زمانیکه در حوزه فنی و عمرانی مورد بررسی قرار گرفت، بنا بر این شد که سازو کار جداگانه ای برای آن در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس نیز اساسنامه تاسیس شرکت مهندسی نگهداری شهردر حال تدوین است و به زودی تقدیم شورای شهر می شود و ممکن است در سال جاری به مرحله اجرایی برسد.

حسینی با اشاره به اینکه تفاوت ما با کشورهای توسعه یافته این است که آنها از داشته های خود مراقبت می کنند، اظهار داشت: یکی از مباحث و معضلات موجود بحث مقاوم سازی و ضد زلزله سازی پل ها است. از زلزله در ایران کسی نمی تواند فرار کند و باید یاد بگیریم با این پدیده چطور زندگی کرد.از آنجا که نمی توان همه شهر را برای زلزله آماده کرد باید شبکه معابر را برای زلزله آماده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از سال 83 بررسی زلزله ای پل های تهران در دستور کار قرار گرفته است . الان حدود 250 پل در تهران داریم که 7 پل فلزی و بقیه پل ها بتنی است. فعالیت های انجام شده در این حوزه نیز تهیه شرح خدمات در دو مرحله، تهیه شناسنامه فنی پل ها، اولویت بندی پل ها با توجه به نیاز و کمک رسانی و تکمیل مطالعات ارزیابی کمی وکیفی و مطالعات ژئوتکنیک بوده است .

به گفته حسینی بر اساس این اقدامات صورت گرفته از 110 پل موجود ،40 دستگاه از پل ها نارسایی گسترده ، 19 دستگاه نارسایی نیم گسترده،30 دستگاه نارسایی محدود و موضعی و 17 پل نیاز به بهسازی ندارند.

وی همچنین افزود: در بحث تکنولوژی نیز به دلیل استفاده زیاد از نمک برای آب کردن برف ها مقدار خوردگی بتن ها زیاد است و باید اقدامات اساسی انجام شود.

به گفته حسینی پل همت-چمران و سید خندان در سال 89 مقاوم سازی شده و با این اقدام دو طرح پایلوت نیز در دسترس داریم.

حسینی با اشاره به اینکه 17 پل در اولویت بهسازی قرار دارد ، اظهار داشت: این اقدام قرار است در طول 4 سال صورت بگیرد و فکر می کنیم با 100 میلیارد تومان بتوانیم این اقدام را انجام دهیم. بر این اساس در سال اول10 میلیارد تومان، سال دوم20میلیارد تومان ، سال سوم 20 میلیارد و سال چهارم 40 میلیارد تومان نیاز خواهیم داشت.

به گفته معاون شهردار تهران این در حالی است که برای ساخت 70 پل نیازمند 2100 میلیارد تومان تنها برای هزینه ساخت هستیم و با 110 میلیارد تومان می توان این 70 پل را مقاوم سازی کرد. این اقدام علاوه بر پس انداز مانع قطع شبکه ترافیک می شود و یک سرمایه گذاری بزرگ است.

