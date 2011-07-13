همایش ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که صبح چهارشنبه آغاز شده است، پس از قرائت قرآن و سرود جمهوری اسلامی و کلیپ محسن محرری معاون استاندار قم به ایراد سخن پرداخت.



بر اساس این گزارش در ادامه این همایش کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با قانون برنامه پنجم توسعه کشور برگزار شد.



سخنرانی آیت الله سعیدی امام جمعه قم، سخنرانی حجت الاسلام موسی‌‌پور استاندار قم و سخنرانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از دیگر برنامه‌های نوبت صبح این همایش به شمار می‌رود.



در نوبت عصر این همایش نیز دکتر احمدی از مسئولان وزارت اطلاعات با محوریت مدیریت کارآمد و سلامت نظام اداری به ایراد سخن پرداخته و کارگاه آموزشی راهکارهای پیشگیری و مبارزه موثر با فساد برگزار می‌شود.



همایش ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد با برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی نظام مالی و پولی و آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی و قرائت قطعنامه پایانی به کار خود پایان می دهد.



این همایش توسط شورای دستگاه های نظارتی استان قم که متشکل از اداره کل دیوان محاسبات استان قم، اداره کل اطلاعات استان قم و اداره کل بازرسی استان قم است، بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است.

