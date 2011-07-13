دکتر انشاءالله رحمتی در مورد فقر تألیف در حوزه اندیشه در کشورمان به خبرنگار مهر گفت: عمده مشکلی که در این زمینه به نظر می‎رسد باشد دسترسی نداشتن به منابع کلاسیک دست اول است یعنی به منابع اصیل اندیشه‎های معاصر دسترسی نداریم. این دسترسی نداشتن را اینگونه می‎توان معنا کرد که اولا خود منابع به وفور در اختیار محققان ما نیست و دیگر اینکه اگر در اختیار محققان باشد همه کسانی که صلاحیت تألیف دارند آن اندازه زبان دان نیستند که این آثار را مطالعه و به راحتی بتوانند از منابع دست اول بهره بگیرند.

وی افزود: مشکل دوم مرتبط نبودن مسائل دنیای معاصر با مسائلی است که در سنت و فرهنگ ما مطرح است. متأسفانه بین اندیشه‎های معاصر و اندیشه‎های سنتی ما ارتباط چندانی آشکاری برقرار نمی‎شود در صورتیکه اگر بنا است ما تألیفات اصیلی داشته باشیم باید خاستگاه اصلی آن، اندیشه‏های بومی و ایرانی اسلامی ما باید باشد چون نیازهای ما در متن این سنت بروز یافته اند و باسخ های آنها نیز در نهایت باید ریشه در این سنت داشته باشد.

رحمتی یادآور شد: از سوی دیگر این اندیشه‎ها در صورتی زایایی و پویایی دارند که در تماس با اندیشه‎های سایر ملل و در تماس با افکار دوران معاصر قرار بگیرند. چون این تماس و ارتباط برقرار نمی‎شود به لحاظ تألیف با مشکل مواجه می‌شویم.

این استاد فلسفه دانشگاه آزاد افزود: مشکل سوم برخورد کمی با آثار علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی است. مقدار زیادی ا ز بی برنامگی و کم کاریهایی که در مراکز علمی دیده می‎شود معلول نوع نگاه به کارهای دانشگاهی و به خصوص برآورد کمی از آنهاست. برای مثال برای ارزیابی کار یک استاد به تعداد مقالات او و آن هم در صورت چاپ در مجلات خاصی بها داده می‎شود. در مورد دانشجو نیز برآوردها اغلب کمی است و این موجب شده کیفیت کار تا حد زیادی پایین بیاید و کارهای اصیلتری که باید انجام بشود مغفول می‏مانند.

سردبیر فصلنامه حکمت و معرفت در مورد ترجیح محققان و اندیشمندان ایرانی به ترجمه آثار غربی بر تألیف در این حوزه‎ها نیز اظهار داشت: به نظرم ترجمه آثار کلاسیک و آثار سنجیده روشی منطقی است و در همه جای دنیا و بنا بر حکم عقل هم این روش جاری است یعنی عقل حکم می‎کند که اگر دانشی متعلق به دیگران است و آن دانش نکات قابل استفاده‎ای دارد باید از آن استفاده کرد و آن علم را بطوردقیق در اختیار گرفت و این به جز ترجمه و برگرداندن آن علم ممکن نیست.

رحمتی متذکر شد: برخی کسانی که به ترجمه آثار غربی انتقاد می‎کنند نقد آنها به ترجمه‏های سطحی و غیر دقیق و غیر عالمانه است و به نظرم این انتقاد درستی است. حالت ایده‏آل این است که ترجمه‏های اصیل و دقیق داشته باشیم که با شرح و تعلیق و مقدمه و بیانِ یافته‎های آن اندیشه‎ها همراه باشد. این یک روش علمی و آکادمیک برای مواجهه با افکار امروزی است و بهترین راه برای غنا بخشیدن به حوزه تألیف و خلق آثار جدید در کشور است



