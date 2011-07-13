محمدرضا ابوالحسنی تهیهکننده و کارگردان مجموعه "این است لبنان" درباره مراحل تولید این مستند به خبرنگار مهر گفت: "این است لبنان" در هشت قسمت به معرفی لبنان و اتفاقات جنگی این کشور میپردازد و تاکنون بیش از پنج قسمت آن در این کشور تولید شده است.
وی افزود: مجازر در عربی به معنای قتلگاه است و به جایی میگویند که اسرائیل در یک قتل عام غیرنظامی مرتکب جنایت جنگی شده است. مستند ما در سه قسمت نخست سه قتلگاه در لبنان را معرفی میکند.
این مستندساز ادامه داد: نخستین قتلگاه در روستای "حولا" در جنوب لبنان و هم مرز با فلسطین اشغالی است و در سال 1948 بلافاصله بعد از تشکیل اسرائیل اقدامات فاجعه باری در آن به وقوع پیوست.
ابوالحسنی تصریح کرد: قتلگاه دوم "عباسیه" در نزدیکی سورف و سومین آنها نیز مربوط به واقعه معروف و اسف بار "صبرا و شتیلا" است که طی آن پنج هزار فلسطینی با همدستی اسراییل و فالانژهای لبنان کشته شدهاند.
وی با بیان این مطلب که پنج قسمت بعدی به معرفی لبنان میپردازد، در این باره اظهار کرد: مناطق دیدنی و جایگاههایی که مقاومت اسلامی داشتهاند در این پنج قسمت معرفی میشوند و ممکن است برای تکمیل معرفی لبنان یک قسمت به این بخش اضافه شود؛ که از این بین سه قسمت از کار مستند محض است و دیگر قسمتها توسط راوی روایت میشوند.
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