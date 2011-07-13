مردم باید با نحوه سرمایه گذاری در بورس آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حدادپور پیش از ظهر چهارشنبه درمراسم گشایش مجموعه همایشهای آموزش جامع فراگیر بورس البرز در سالن همایشهای سازمان آموزش فنی و حرفه ایی کرج به اهمیت بازار مالی در اقتصاد امروز و جایگاه معاملات سهام و اوراق بهادار که جانشین روشهای سنتی مبادلات اقتصادی شده است اشاره کرد.

وی افزود: بازارهای مالی جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می شوند زیرا که سرمایگذاری درآنها از قید وبند زمان و قوانین دست و پاگیر معاملاتی رها شده و به سبب ایجاد موقعیتهای مناسب کسب درآمد، افراد بسیاری را به خود جذب نموده است.



مدیر کل کار و اموراجتماعی استان البرز اظهار داشت: با وجود آنکه امروزه بازار های مالی جایگاه مهمی در کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می گردند ولی از سویی دیگر فعالیت در این بازارها مستلزم پذیرش ریسک بالایی نیز هست؛ ریسک و خطری که جز با مسلح شدن به دانش و کسب مهارت در معاملات قابل کنترل نیست.



وی بیان کرد: بازارهای مالی زبان خاص خود را دارا هستند که لازمه فعالیت و کسب موفقیت در این عرصه دانستن این زبان می باشد.زیرا که با رواج مدرنیته در تمامی شئونات زندگی انسان امروز، معاملات اقتصادی نیز شکل جدیدتری به خود گرفته است به طوری که معاملات نه بر روی اشیا و اموال ملموس بلکه بر روی مالکیت و ارزش آتی مواردی چون سهام شرکتها و اوراق مشارکت انجام می پذیرد به طوری که فرد بدون لمس مملوکات خود از رشد و پویایی آنها بهره اقتصادی می برد.



مدیر کل کار و امور اجتماعی استان البرز گفت در ادامه ضمن تاکید بر برگزاری مجموعه همایشهای آموزشی بورس در استان البرز افزود: ما باید با برگزاری چنین همایشها و کارگاههای آموزشی مردم را به سمت نوع جدیدی از سپرده گذاری ها یعنی معاملات مالی و بورس سوق دهیم و زمینه آشنایی مردم، مدیران و اقشار جامعه را با این رویکرد مناسب مالی مهیا نمائیم و بستر لازم را برای انتفاع آحاد جامعه و همچنین چرخش رو به جلوی چرخهای اقتصادی کشور فراهم آوریم که البته این مهم جز با مشارکت و عزم ملی و آموزش و فرهنگ سازی محقق نخواهد شد.



این همایش یک روزه با همکاری ادارات کار و امور اجتماعی ، تعاون ،آموزش فنی و حرفه ایی وشرکت تعاونی سازندگان و آینده پژوهان استان البرز برگزار گردید که 120 نفر از مسئولان ادارات و نهادهای مختلف استان درآن شرکت داشتند. همچنین قرار است که طی سال جاری حدود 15 هزار نفر در استان البرز با بازار بورس و نحوه فعالیت آن آشنا شوند.