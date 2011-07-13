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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

فاضلیان به مهر خبر داد:

آزادی زندانی محکوم به دیه پس از 10 سال در گرگان

آزادی زندانی محکوم به دیه پس از 10 سال در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد دیه گلستان گفت: با تلاش و پیگیری ستاد دیه استان گلستان یک زندانی محکوم به پرداخت دیه پس از گذشت 10 سال از زندان آزاد شد.

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محکوم علیه داود - ک فرزند یدا... به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در حین رانندگی منجر به ضایعه نخاعی به پرداخت دیه 160 میلیون تومانی در حق شاکی محکوم شده بود.

وی افزود: محکوم علیه به دلیل عدم پرداخت دیه به مدت 10 سال در زندان بسر می برد که با پیگیریهای مستمر ستاد دیه استان گلستان مبلغ 800 میلیون ریال بصورت بلاعوض از محل اعتبارات ستاد دیه به شاکی پرداخت شد و محکوم علیه از زندان آزاد شد.

طبق آمار در سالجاری بیش از 230 نفر با حمایت ستاد دیه گلستان از زندا آزاد شدند. . 
 

کد مطلب 1358388

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