  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

با وجود صرف دهها میلیون دلار؛

سنای فرانسه عملیات نظامی در لیبی را تمدید کرد

سنای فرانسه عملیات نظامی در لیبی را تمدید کرد

با وجود صرف هزینه 223.6 میلیون دلاری فرانسه در عملیات ناتو در لیبی، مجلس سنای فرانسه روز گذشته با 311 رای موافق در برابر 24 رای مخالف مداخله نظامی در لیبی را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اساس قانون اساسی فرانسه که سال 2008 مورد بازبینی قرار گرفت، در صورت ادامه عملیات نظامی به مدت چهار ماه مجلس باید مدت زمان حضور نظامیان فرانسوی را در آن کشور بررسی کند.

شمار زیادی از سناتورها از جمله اعضای حزب حاکم و سوسیالیست ها موافقت خود را برای تمدید عملیات نظامی در لیبی اعلام کردند. سوسیالیست ها بر ادامه تلاشها برای حل بحران لیبی به شیوه ای دیپلماتیک تاکید کرده و اعلام کردند: در صورت پایان نیافتن عملیات نظامی در لیبی تا ماه سپتامبر، پارلمان دور جدیدی از مذاکرات خود را در این باره آغاز می کند.

مجلس سنای فرانسه درحالی به ادامه عملیات نظامی در لیبی رای مثبت داد که وزیر دفاع این کشور تخمین زده است حضور فرانسه در عملیلات ناتو تا پایان ماه ژوئن 160 میلیون یورو (223.6 میلیون دلار) هزینه در بر داشته است.

کد مطلب 1358389

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها