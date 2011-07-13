سنای فرانسه عملیات نظامی در لیبی را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اساس قانون اساسی فرانسه که سال 2008 مورد بازبینی قرار گرفت، در صورت ادامه عملیات نظامی به مدت چهار ماه مجلس باید مدت زمان حضور نظامیان فرانسوی را در آن کشور بررسی کند.

شمار زیادی از سناتورها از جمله اعضای حزب حاکم و سوسیالیست ها موافقت خود را برای تمدید عملیات نظامی در لیبی اعلام کردند. سوسیالیست ها بر ادامه تلاشها برای حل بحران لیبی به شیوه ای دیپلماتیک تاکید کرده و اعلام کردند: در صورت پایان نیافتن عملیات نظامی در لیبی تا ماه سپتامبر، پارلمان دور جدیدی از مذاکرات خود را در این باره آغاز می کند.

مجلس سنای فرانسه درحالی به ادامه عملیات نظامی در لیبی رای مثبت داد که وزیر دفاع این کشور تخمین زده است حضور فرانسه در عملیلات ناتو تا پایان ماه ژوئن 160 میلیون یورو (223.6 میلیون دلار) هزینه در بر داشته است.