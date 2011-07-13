به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست، منتقدانی چون امیر آزاده‌دل، علیرضا فرزانه و مجید کوهکن حضور خواهند داشت.

این مجموعه شعر را چندی پیش نشر سخن‌گستر منتشر کرد. در بخش اول کتاب با عنوان «آدم همین‌گونه که هست/ هست» بیش‌تر به چالش‌های دنیای معاصر، مختصات انسان امروز، تنهایی، فقدان عاطفه و ماشین‌زدگی بشر امروز اشاره شده است.

همچنین در بخش دوم که بیش‌تر رویکردی تغزلی و انتقادی اجتماعی دارد، به نقش «زن» به عنوان عنصر قالب و محور در تمام رویکردهای هزاره‌ی سوم اشاره شده است. حضور«زن» به عنوان محور عشق، عاطفه، آشوب، عصیان و طغیانگری در غالب اشعار این دفتر به چشم می‌خورد. بسامد و تکرار کلمه‌ «زن» به اندازه 16 بار در شعرهای متفاوت این دفتر می‌تواند خود گواه این مدعا باشد.

در بخش سوم نیز با عنوان «تخت خواب دونفره» باز هم حضور «زن» به عنوان عامل اصلی نقش‌آفرینی در یک بستر کاملا فلسفی و تاریخی مورد اشاره و مداقه قرار گرفته است. همچنین در این بخش، تئوری بازگشت انسان به غار، طبیعت و انسان‌های اولیه مشهود است.

علاقه مندان می‌توانند دوشنبه 27 تیرماه از ساعت 18:30 تا 20:30 به نشانی میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، کوچه اردلان (روبروی ورزشگاه شیرودی) پلاک 25 کانون ادبیات ایران مراجعه کنند.