علی گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان بیست و چهارمین طرح مایه کوبی دام ها علیه بیماری تب برفکی در این شهرستان خبرداد و افزود: تعداد چهار هزار و 702 راس گاو و گوساله در این طرح واکسینه شدند.

وی بیان کرد: این طرح با توان سه اکیپ عملیاتی در بخش دولتی طی مدت 22 روز کاری در 140 واحد اپیدمیولوژیک دارای دام سنگین پایان یافت.

وی ادامه داد: برای کنترل بیماری تب برفکی دامداران شهرستان باید از ورود دام با پیشینه نامشخص به واحد دامداری خود خودداری نمایند.

276 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی بشرویه

رئیس شبکه دامپزشکی بشرویه گفت: در راستای حفظ بهداشت عمومی جامعه از ابتدای سال جاری تعداد 276 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی از قبیل قصابی، رستوران، سردخانه و .... صورت گرفته است.

گوهری با اشاره به کاهش تخلفات بهداشتی نسبت به سال گذشته افزود: طی مدت یاد شده مقدار 44 کیلوگرم فرآورده غیربهداشتی ضبط و معدوم شده است.

وی به کشتار تعداد 395 راس دام سبک، تعداد 203 دام سنگین در کشتارگاه دام شهرستان اشاره کرد و گفت: گوشت استحصالی پس از بازرسی بهداشتی کارشناسان دامپزشکی وارد چرخه مصرف شده است.

این مسئول بیان کرد: دام ها تحت نظارت کارشناس دامپزشکی کشتار شده و شهروندان از مصرف گوشت بهداشتی و سالم اطمینان کامل داشته باشند.

وی تصریح کرد: شهروندان باید از مصرف گوشت دام هایی که خارج از کشتارگاه کشتار و فاقد مهر تائید سلامت دامپزشکی است، خوداری کنند.