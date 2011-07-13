برگزاری اردوی تیم کاراته منطقه 10 دانشگاه آزاد در علی آباد

سرپرست تیم کاراته دانشگاه آزاد علی آباد کتول در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظر به برگزاری مسابقات سراسری کاراته برادران دانشگاه آزاد اسلامی در واحد همدان، واحد علی آباد کتول میزبان اردوی آمادگی تیم کاراته منطقه 10 ( گلستان و سمنان ) شد.

سید مهدی صالحی نیا سرپرست تیم کاراته این واحد دانشگاهی افزود: با توجه به قهرمانی پیاپی واحد علی آبادکتول در هشت دوره از مسابقات کاراته منطقه 10 و به منظور آمادگی بیشتر تیم کاراته منطقه ، اردویی در دو مرحله و با حضور 13 نفر از دانشجویان واحدهای دانشگاهی منطقه در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد علی ابادکتول برگزار می شود.

صالحی نیا با بیان این مطلب که مسابقات سراسری کاراته دانشگاه آزاد اسلامی دوم تا چهارم مردادماه سال جاری در واحد همدان برگزار خواهد شد، ابراز امیدواری کرد: با آمادگی کامل اعضای تیم، قهرمانی این مسابقات بنام منطقه 10 دانشگاه ازاد اسلامی رقم بخورد.



وی اظهار داشت: تیم کاراته منطقه 10 با حضور 7 بازیکن منتخب و سر مربیگری محمدتقی اسفندیاری در این مسابقات به رقابت خواهد پرداخت.