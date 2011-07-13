احتمال موافقت با کرسی مستقل مراغه در مجلس/ بازتاب غیرمتعارف بازداشت مقیمی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: آذربایجان شرقی با وجود اینکه در اولویت 26 افزایش نماینده در بین استان های کشور قرار دارد اما به جهت جایگاه و نیز مشارکت مردم، موفق به اخذ نظر مثبت دولت شده است.

وی افزود: حوزه های انتخابیه مرند و جلفا، اهر و هریس، تبریز، آذرشهر و اسکو و نیز حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر جزو گزینه های مطرح برای استقلال بودند اما پس از بررسی های لازم تشخیص داده شد که این سهمیه، حق مردم مراغه است.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: در عین حال باید وزارت کشور این پیشنهاد را پذیرفته و پس از اخذ نظر موافق هیئت وزیران، در مجلس نیز با اقبال نمایندگان مواجه شود که پروسه ای طمان بر است.

اطلاع رسانی بازداشت مدیرعامل ارس غیرمتعارف بود

استاندار آذربایجان شرقی درباره بازداشت مدیرعامل منطقه آزاد ارس نیز گفت: از کم و کیف اتهام "علیرضا مقیمی" بی اطلاعم و فقط در روزنامه ها این خبر را مطالعه کردم؛ اطلاع رسانی در این خصوص غیرمتعارف بود و بسیار تعجب کردم.

وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در ضرورت حفظ آبروی افراد، افزود: با وجود اینکه انتقادهایی به این شیوه وارد است اما دستگاه قضایی مسئول رسیدگی به این پرونده است.

بیگی با بیان اینکه نحوه انجام وظیفه دستگاه قضایی را قانونی می دانم، اظهار داشت: انتظار می رود دادگستری هرچه سریعتر نتایج بررسی های خود را اطلاع رسانی کند و مدیریت ارشد استان نیز منتظر دریافت نتایج بررسی های قضایی برای تصمیم گیری های آتی است.

احیای دریاچه ارومیه به مطالبه ملی تبدیل شود

استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت احیای دریاچه ارومیه، از بی توجهی به این موضوع انتقاد کرد و گفت: باید احیای دریاچه ارومیه به مطالبه ای ملی تبدیل شود.

وی اظهار داشت: احیای دریاچه ارومیه و مقابله با روند خشک شدن این دریاچه یکی از دغدغه های مهم مدیریت ارشد آذربایجان شرقی است ولی آنچه بدیهی است اینکه باید یک عزم و همیت ملی برای تحقق این مهم وجود داشته باشد.

تجدیدنظر در تخصیص اعتبارات فرهنگی ضروری است

بیگی، در بخش دیگری از این نشست خبری به خبرنگاری که درباره مهمترین دغدغه های روحانیون آذربایجان شرقی سوال کرده بود، گفت: احیای مساجد، احداث نمازخانه ها و ایجاد خانه های عالم مهمترین این دغدغه هاست اما باید برای تحقق خواسته های این قشر، در تخصیص اعتبارات فرهنگی تجدیدنظر شود.

وی افزود: با وجود اینکه در گذشته کارهایی از قبیل احیای مساجد و احداث نمازخانه ها توسط دولت انجام نمی شد اما با اهتمام دولت نهم و دهم عمران و آبادی مساجد را شاهدیم.

استاندار آذربایجان شرقی به استفاده از منابع دولتی در مرمت ابنیه تاریخی از جمله مساجد قدیمی اشاره و تصریح کرد: با همه این اوصاف باید یک آستانه تعادل در مشارکت دولت پیش بینی شود و به کمک های مردمی در چینین امور خیری لطمه وارد نگردد.

حوزه علمیه بزرگ تبریز ساخته می شود

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از آغاز عملیات ساخت حوزه علمیه بزرگ تبریز در آینده نزدیک خبر داد و افزود: زمین این مرکز دینی تامین شده و دولت در ایجاد آن 40 میلیارد ریال مشارکت خواهد کرد.

به گفته وی، وسعت این مرکز دینی که مقرر شده در حاشیه شهر تبریز ساخته شود 40 هکتار است.

مبنای محاسبه فرصت های شغلی جدید آمار ثبت شده است

استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال مهر که نظرش در ارتباط با برخی انتقادها در خصوص مبنای نادرست محاسبه اشتغال چیست، گفت: مبنای محاسبه فرصت های شغلی جدید، آمار ثبت شده در سامانه مربوطه است که مورد راستی آزمایی هم قرار گرفته است.

وی افزود: اینکه عده ای دولت را متهم به محاسبه اشتغال زایی بر مبنای تسهیلات ارائه شده می کنند قابل قبول نیست زیرا آمار ارائه شده، مطابق با آمار سامانه مربوطه است و اسامی شاغلان نیز دسترس است.

درباره عملکردم مردم قضاوت کنند

بیگی، در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی اش از عملکرد هزار روز استانداری آذربایجان شرقی گفت: ترجیح می دهم در این زمینه صحبت نکنم چراکه باید در خصوص روند خدمت رسانی بنده، مردم قضاوت کنند.

وی همچنین مشکلات ایجاد شده برای صنعت را قابل درک خواند و تاکید کرد: صنعت و تولید مورد حمایت دولت است و. تلاش دولتمردان در مرتفع کردن مشکلات فعالان این بخش است.

بخشی از کنارگذر غربی تا شهریور افتتاح می شود

استاندار آذربایجان شرقی درباره آخرین وضعیت احداث کنارگذر غربی تبریز هم گفت: به سرانجام رسیدن این پروژه مورد پیگیری جدی است و بخشی از کنارگذر مزبور تا پایان شهریور مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تملک اراضی مربوط به این پروژه، تصریح کرد: تلاش می شود پیمانکار پروژه با انجام تعهدات خود، بخشی از پروژه را تا پایان نیمه اول سالجاری به زیر ترافیک ببرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه فعالیت هیچ مدیر پروازی در این استان قابل قبول نیست، اظهار داشت: مدیریت ارشد استان آماده دریافت و پیگیری گزارش هایی درباره پروازی بودن مدیران استان است.

وی سیاست دولت در جمع آوری دفاتر تهران شرکت ها و موسسات دولتی که در خارج از تهران فعالیت می کنند را یادآور شد و افزود: مدیریت ارشد آذربایجان شرقی در صورت مشاهده فعالیت چین دفاتر غیرمتعارف، موضوع را مورد توجه قرار خواهد داد.