به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ رستم قاسمی که در مراسم افتتاحیه اولین دوره توانمندسازی ویژه مدیریتی،انضباطی، عقیدتی و معنوی فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)در شهر قم سخن میگفت، تاکید کرد: کار پیمانکاری بدون توجه به معنویت و رسالتمحوری، کار با ارزشی نخواهد بود و موفقیت در کارهای بزرگ اجرایی، زمانی حاصل خواهد شد که حتماَ در کنار کار پیمانکاری، کارهای تربیتی نیز انجام شود و سطوح مختلف شاغل در مجموعه، هم آموزشهای مهارتی و هم آموزشهای معرفتی را طی نمایند.
قاسمی عشق به کار، احساس مسئولیت و شوق خدمت به مردم را نگاه غالب و ویژگی مهم مسئولان، مدیران و کارشناسان مجموعه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) دانست و گفت این نگاه از مؤثرترین عوامل مهم موفقیت قرارگاه در اجرای خوب پروژهها بوده و باید در مجموعه توانمند قرارگاه سازندگی خاتمالأنبیاء(ص) تقویت شود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) با تأکید بر این که خدمت به مردم توفیقی است که نصیب قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) شده است، خطاب به فرماندهان و مدیران حاضر در این دوره آموزشی گفت: از محوریترین کارهای قرارگاه مردمداری و مردمیاری است و شما فرماندهان و مدیران در حوزه کاری خود توجه داشته باشید که قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) باید مردمدار و مردمیار باشد.
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