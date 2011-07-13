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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

کاربرد واقعیت مجازی در تمرین فضانوردان بر روی زمین

کاربرد واقعیت مجازی در تمرین فضانوردان بر روی زمین

زمانی که دو فضانورد آمریکایی ناسا در ایستگاه فضایی آخرین راهپیمایی فضایی خود را به پایان می رساندند، 300 کیلومتر آن سو تر بر روی زمین و در مرکز فضایی جانسون فضانوردان با کمک فناوری واقعیت مجازی در حال تمرین راهپیمایی فضایی برای مامورتهای آینده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عینکهای پیشرفته واقعیت مجازی و دستکشهای ویژه در این فناوری آنچه فضانورد می بیند را به نمایشگری انتقال می دهد تا مربیان بتوانند کوچکترین حرکت فضانورد را مشاهده کنند. فضانورد در این تمرینها با استفاده از عینکهای ویژه می تواند تصاویری سه بعدی از ایستگاه فضایی را مشاهده کرده و در میان بخشهای مختلف ایستگاه قدم بزنند و حین انجام مجازی ماموریتهای مختلف خود را کاملا در فضا احساس کنند.

به گفته "مایک ماسیمینو" یکی از کهنه کاران راهپیمایی های فضایی ناسا استفاده از این فناوری نه تنها احساس واقعی در فضا بودن را در فرد ایجاد می کند، بلکه می تواند فضانوردان را برای درک اینکه در فضا باید در انتظار چه صحنه هایی باشند و چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، آماده سازد.

فضانوردان در این دوره های تمرینی واقعیت مجازی همچنین بلند کردن بارهای سنگین در ایستگاه فضایی را نیز با استفاده از سیستمی چرخدار که احساس بلند کردن قطعه ای 635 کیلوگرمی را در آنها ایجاد می کند، تمرین خواهند کرد.

ابزار دیگری که برای تمرین راهپیمایی فضایی به کار گرفته می شود لابراتوار رانش خنثی است. بزرگترین استخر داخلی جهان نیز با طولی برابر 61 متر، عمق 12 متر و گنجایش 6.2 میلیون گالن آب از دیگر تجهیزات این مرکز برای آموزش راهپیمایی فضایی به شمار می رود.

بر اساس گزارش ان بی سی، ماسیمینو می گوید: فضانوردان نمی توانند راهپیمایی فضایی را زمانی که در فضا هستند تمرین کنند و باید پیش از آن به آمادگی کامل برسند و در عین حال با محیط فضا و ایستگاه فضایی آشنایی کامل پیدا کنند.

کد مطلب 1358400

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