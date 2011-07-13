کتابهای نهضت کتابخوانی رضوی با 50 درصد تخفیف عرضه می شود

مهدی عسگری در گفتگو با مهر، نخستین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی و میزبانی استان البرز از این رویداد را فرصتی ارزشمند برای این استان قلمداد کرد.



وی با اشاره به اینکه این نخستین جشنواره ملی است که به میزبانی استان البرز برگزار می شود از تبلیغات فراگیر و گسترده این جشنواره در فضای مجازی خبر داد.



عسگری صورت گرفتن بخش عمده تبلیغات و اطلاع رسانی جشنواره در فضای مجازی را معلول فراگیری و برگزاری آن در گستره ملی دانست و تاکید کرد: علاوه بر توزیع و فروش کتب مسابقه توسط انتشارات به نشر و مدرسه در سراسر کشور، نسخه پی دی اف این کتب هم اکنون روی پایگاه اطلاع رسانی جشنواره قرار دارد.



وی افزود: فروش این کتب با 50 درصد تخفیف انجام می گیرد ضمن اینکه دانلود رایگان فایل کتاب ها نیز برای کاربران اینترنتی در پایگاه جشنواره امکان پذیر است.

"فرهنگ سازی در حوزه اقتصاد"

دبیر اجرایی جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی با بیان اینکه فرهنگسازی در حوزه اقتصاد با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان "جهاد اقتصادی" موجب شد کتاب زندگی و اقتصاد از دیدگاه امام رضا (ع) که حاوی سرفصل های مفید از بیانات و دیدگاه های ایشان در حوزه اقتصاد است برای بخش ویژه انتخاب شود.



عسگری توجه جهان امروز به مباحث پایه ای چون سبک زندگی را خاطرنشان کرد و با بیان اینکه نهضت کتابخوانی رضوی با هدف شناخت سبک زندگی ائمه اطهار (س) بعنوان الگوهای راستین زندگی برگزار می شود،‌اظهار داشت: بررسی سبک زندگی از دیدگاه امام هشتم به ویژه مباحثی مانند الگوهای تربیتی، سیره علمی، اخلاقی، اجتماعی و آداب مناظره از مباحث جذاب موجود درکتاب سیره علمی و عملی امام رضا(ع) است.



عسگری نثر روان و توانایی برقراری ارتباط خوب و موثر با خوانندگان نوجوان را عامل برگزیدن کتاب "سبزتر از بهار" به نویسندگی شکوه قاسم نیا برشمرد.



دبیر اجرایی جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی تاکید کرد: در فاز نخست چاپ کتاب برای جشنواره از هر عنوان 60 هزار کتاب در دست چاپ داریم که امیدواریم توزیع بخش عمده این کتب در استان البرز صورت گیرد.

24 میلیون تومان مجموع جوایز نهضت کتابخوانی رضوی

مهدی عسگری مجموع نفرات برگزیده نهضت کتابخوانی رضوی را 148 نفر ذکر کرد و یادآور شد: جوایز این جشنواره که به صورت نقدی به 22 برگزیده در هر بخش اهدا خواهد شد بین 150 تا 600 هزار تومان متغیر است.



وی مجموع هدایای در نظر گرفته شده را 24 میلیون تومان عنوان و خاطرنشان کرد: علاوه بر هدایای نقدی به 82 نفر از برگزیدگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تعلق خواهد گرفت.