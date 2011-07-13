کاخ‌ موزه " باغچه‌ جوق" ماکو امسال ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، ساختمان موزه، تزئینات معماری و محوطه‌ ساختمان نوسازی و ساماندهی خواهد شد، افزود: بنای کاخ ‌موزه باغچه‌ جوق معروف به کاخ سردار ماکو از بناهای دوره قاجاریه بوده که در جنوب ‌شرقی روستای باغچه‌جوق قرار گرفته است .

وی در ادامه بیان داشت: این موزه از یک ساختمان دو طبقه تشکیل شده که معماری آن تلفیقی از معماری سنتی ایرانی و غربی، به ویژه معماری روسیه اواخر سده نوزدهم است .

معاون حفظ، احیا میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی اظهار داشت: این ساختمان در داخل محوطه باغی به مساحت 11 هکتار قرار گرفته که درختان کهنسال بر شکوه و عظمت این بنا افزوده است .

به گفته احمدی تزئینات این بنا شامل گچبری و آئینه‌کاری توسط استادکاران ایرانی در سطح بسیار عالی انجام شده و پایه ستون‌ ها و گلدان ‌ها نیز از سنگ خارا ساخته شده است .