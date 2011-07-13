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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

کاخ‌ موزه " باغچه‌ جوق" ماکو امسال ساماندهی می شود

کاخ‌ موزه " باغچه‌ جوق" ماکو امسال ساماندهی می شود

ماکو - خبرگزاری مهر: معاون حفظ، احیا میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از اجرای طرح مرمت و بازسازی کاخ موزه " باغچه‌ جوق" در شهرستان ماکو طی سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، ساختمان موزه، تزئینات معماری و محوطه‌ ساختمان نوسازی و ساماندهی خواهد شد، افزود: بنای کاخ ‌موزه باغچه‌ جوق معروف به کاخ سردار ماکو از بناهای دوره قاجاریه بوده که در جنوب ‌شرقی روستای باغچه‌جوق قرار گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: این موزه از یک ساختمان دو طبقه تشکیل شده که معماری آن تلفیقی از معماری سنتی ایرانی و غربی، به ویژه معماری روسیه اواخر سده نوزدهم است.

معاون حفظ، احیا میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی اظهار داشت: این ساختمان در داخل محوطه باغی به مساحت 11 هکتار قرار گرفته که درختان کهنسال بر شکوه و عظمت این بنا افزوده است.

به گفته احمدی تزئینات این بنا شامل گچبری و آئینه‌کاری توسط استادکاران ایرانی در سطح بسیار عالی انجام شده و پایه ستون‌ ها و گلدان ‌ها نیز از سنگ خارا ساخته شده است.

این مسئول گفت: این بنا به علت ویژگی‌های ممتاز معماری و هنری در سال 1353 توسط دولت خریداری شد و پس از انجام تعمیرات ضروری و رفع خطر، به علت علاقه مردم منطقه و جاذبه‌های قوی فرهنگی با موافقت سازمان میراث ‌فرهنگی و تهیه مقدمات لازم، برای بازدید عموم آماده شد.

کد مطلب 1358405

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