کاخ‌ موزه " باغچه‌ جوق" ماکو امسال ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، ساختمان موزه، تزئینات معماری و محوطه ساختمان نوسازی و ساماندهی خواهد شد، افزود: بنای کاخ موزه باغچه جوق معروف به کاخ سردار ماکو از بناهای دوره قاجاریه بوده که در جنوب شرقی روستای باغچهجوق قرار گرفته است.
وی در ادامه بیان داشت: این موزه از یک ساختمان دو طبقه تشکیل شده که معماری آن تلفیقی از معماری سنتی ایرانی و غربی، به ویژه معماری روسیه اواخر سده نوزدهم است.
معاون حفظ، احیا میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی اظهار داشت: این ساختمان در داخل محوطه باغی به مساحت 11 هکتار قرار گرفته که درختان کهنسال بر شکوه و عظمت این بنا افزوده است.
به گفته احمدی تزئینات این بنا شامل گچبری و آئینهکاری توسط استادکاران ایرانی در سطح بسیار عالی انجام شده و پایه ستون ها و گلدان ها نیز از سنگ خارا ساخته شده است.
این مسئول گفت: این بنا به علت ویژگیهای ممتاز معماری و هنری در سال 1353 توسط دولت خریداری شد و پس از انجام تعمیرات ضروری و رفع خطر، به علت علاقه مردم منطقه و جاذبههای قوی فرهنگی با موافقت سازمان میراث فرهنگی و تهیه مقدمات لازم، برای بازدید عموم آماده شد.
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