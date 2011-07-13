پایان آخرین راهپیمایی فضایی در عصر شاتلها

به گزارش خبرگزاری مهر، این راهپیمایی فضایی بخشی از برنامه فشرده آخرین ماموریت آخرین شاتل ناسا است که طی آن چهار تن تجهیزات و ملزومات به ایستگاه فضایی انتقال یافت. بیش از یک تن از این محموله غذای یک سال ساکنان ایستگاه فضایی و بقیه آن تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز ایستگاه است.

انتظار می رود پس از بازنشسته شدن شاتلهای ناسا، فضاپیماهای کوچکتری که توسط شرکتهای خصوصی ساخته می شوند برای انتقال تجهیزات به ایستگاه به کار گرفته شوند.

صد و شصتمین راهپیمایی فضایی عصر شاتلها توسط دو فضانورد آمریکایی "رون گاران" و "مایک فوسام" انجام گرفت، این دو فضانورد پمپ آسیب دیده آمونیاک ایستگاه را از محل خود باز کرده و به مخزن محموله آتلانتیس انتقال دادند. این پمپ سال گذشته دچار نقص شده و نیمی از سیستم خنک کننده ایستگاه را از کار انداخت.

این دو فضانورد سپس ماهواره مصنوعی ماموریت RRM را به منظور آغاز آزمایش سوخت گیری مجدد توسط بازوی روباتیک ایستگاه بر روی بدنه خارجی نصب کردند.

بر اساس گزارش بی بی سی، ناسا یک روز به ماموریت شاتل آتلانتیس در ایستگاه فضایی افزوده تا این شاتل آخرین سفر بازگشت خود را یک روز پس از تاریخ تعیین شده قبلی در تاریخ 21 جولای به سوی زمین آغاز کند.