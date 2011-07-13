برگزاری گفتمانهای دانشجویی با موضوع جهاد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده با اعلام این خبر گفت: جنگ نرم و تبیین ابعاد آن، معیارهای کرسی‌های نظریه‌پردازی، فضای مجازی و نحوه استفاده از آن، عرفانهای نوظهور، بررسی ابعاد فتنه سال 88 و نقش ولایت در هدایت اذهان از جمله موضوعات گفتمان های دانشجویی در سال 88 بوده است.



دفتر گفتمان جوان دارای چند ویژگی مهم و کلیدی از جمله مخاطب قرار دادن نسل جوان و دانشجو؛ برپایی گفتمان در زمینه‌های مورد نیاز جامعه اعم از دینی، اجتماعی، سیاسی است .



گسترش فرهنگ دینی و انقلاب اسلامی؛ ایجاد انگیزه تحقیق و آموزش در دانشگاه‌ها؛ ارتقای سطح بینش و شناخت در دانشگاه‌ها؛ ایجاد بستر مناسب برای استفاده از اساتید مجرب؛ فرهنگ‌سازی در جامعه توسط دفتر گفتمان؛ برطرف کردن شبهات مذهبی فرهنگی و سیاسی؛ ایجاد شور سیاسی و پررنگ کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی؛ ایجاد انس با روحانیت و نیروهای مؤثر در انقلاب اسلامی از جمله اهداف تأسیس این دفتر هستند.