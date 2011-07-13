  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

کسب مقام نخست تیم بسکتبال دختران آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری

کسب مقام نخست تیم بسکتبال دختران آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری

تبریز - خبرگزاری مهر: تیم بسکتبال مقطع راهنمایی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری در سکوی نخست ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر مدارس کشور در رشته بسکتبال (مقطع راهنمایی) در تیر ماه جاری در شهر مقدس مشهد برگزار شد.

در این مسابقات 13 تیم به رقابت پرداختند که دانش آموزان بسکتبالیست دختر تیم استان آذربایجان شرقی با درخشش خود به مقام اول کشوری دست یافتند.

در این مسابقات تیم اصفهان به مقام دوم و تیم تهران به مقام سوم رقابت ها نایل شدند.

اعضای تیم: زهرا واحدی، ناهیده اسدی، فریبا رزقی نگارستان، زینب محمدی، سمیرا سعادتی، ریحانه برزگری، سارا خوشکار، ثنا حسنی، نسیم روشن دل، نیکو عطاپور،معصومه احمدپور، محدثه قسمی

مربی تیم: مهسا بابایی

کمک مربی: کبری دادروان

سرپرست تیم: حمیده علی دباغی

مسئول انجمن بسکتبال: مارینا دانغیان 

کد مطلب 1358430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها