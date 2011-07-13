کسب مقام نخست تیم بسکتبال دختران آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر مدارس کشور در رشته بسکتبال (مقطع راهنمایی) در تیر ماه جاری در شهر مقدس مشهد برگزار شد.

در این مسابقات 13 تیم به رقابت پرداختند که دانش آموزان بسکتبالیست دختر تیم استان آذربایجان شرقی با درخشش خود به مقام اول کشوری دست یافتند.

در این مسابقات تیم اصفهان به مقام دوم و تیم تهران به مقام سوم رقابت ها نایل شدند.

اعضای تیم: زهرا واحدی، ناهیده اسدی، فریبا رزقی نگارستان، زینب محمدی، سمیرا سعادتی، ریحانه برزگری، سارا خوشکار، ثنا حسنی، نسیم روشن دل، نیکو عطاپور،معصومه احمدپور، محدثه قسمی

مربی تیم: مهسا بابایی

کمک مربی: کبری دادروان

سرپرست تیم: حمیده علی دباغی

مسئول انجمن بسکتبال: مارینا دانغیان