گروه هاي اقليت عراق ازعلاوي خواستند انتخابات را به تاخير اندازد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، شماري از شيوخ عشائر سني مذهب عراق از اياد علاوي خواستند انتخابات را به تعويق اندازد تا به اعتقاد آنها زمينه براي مشاركت همه مردم عراق بوي‍ژه مردم مناطق سني نشين فراهم شود.



ماجد علي سليمان شيخ الشيوخ عشيره الدليم درمنطقه سني نشين الانبار به خبرگزاري فرانسه گفت : اوضاع اكنون ناآرام وملتهب است و اجازه مشاركت را در انتخابات بويژه براي اهل تسنن نمي دهد ما امنيت را پيش از انتخابات مي خواهيم .



اين شيخ عراقي كه با اياد علاوي در امان ديدار كرده است، گفت : ما مي خواهيم كه مردم احساس امنيت كنند و اوضاع براي برگزاري انتخابات به گونه اي مهيا شود تا همه بتوانند در آن مشاركت كنند.



وي افزود: علاوي به ما گفته است كه به تعويق انداختن انتخابات در حوزه اختيارات دولت موقت نيست بلكه سازمان ملل متحد بايد در اين باره تصميم بگيرد زيرا اين سازمان خود تاريخ برگزاري انتخابات را مشخص كرده است(30 ژانويه = 11 بهمن)



به گزارش مهر، عبدالجبار الكبيسي از بازرگانان عراقي و از شيوخ عشيره الكبيسي نيز گفت : ما از نخست وزير خواسته ايم انتخابات را به تعويق اندازد تا ثبات و آشتي ملي و وحدت تحقق پيدا كند.وي افزود: اين انتخابات اگر مي خواهد فراگير و واقعي باشد بايدهمه اقشارملت عراق در آن مشاركت داشته باشند . الكبيسي در عين حال بر دشوار بودن مشاركت اهل تسنن در انتخابات در شرايط فعلي تاكيد كرد.



شايان ذكر است اياد علاوي نخست وزير عراق در سفري كه با سانسور خبري انجام شد در امان پايتخت اردن با جمعي از مخالفان دولت به گفتگو پرداخت تا آنها را براي شركت در انتخابات متقاعد كند علاوي قرار است 8 ماه جاري ميلادي (18 آذر) با 120 شخصيت برجسته معارض در امان گفتگو كند ، گفته مي شود علاوي در سفر پنهاني اخير به امان با سعدون حمادي رئيس مجلس سابق عراق از اركان سابق ر‍ژيم صدام ديدار كرده است.



علاوي در سفر به امان با عبدالله دوم پادشاه اردن نيز ديدار كرد واز وي خواست عراقي هاي مقيم اردن را به مشاركت گسترده در انتخابات سراسري در ماه ‍ژانويه متقاعد كند.



شايان ذكراست احزاب و گروه هاي عراق و حتي مسئولان دولت و مجلس ملي موقت مواضع ضدو نقيضي درباره انتخابات در پيش گرفته اند در حالي كه احزاب نماينده اكثريت مردم عراق و مراجع شيعه و دولت موقت بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر تاكيد كرده اند برخي گروه هاي وابسته به اقليت خواستار به تعويق افتادن انتخابات تا شش ماه ديگر شده اند كه برخي كشورهاي عربي نيز از تعويق انتخابات حمايت كرده اند.

