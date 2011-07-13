استفاده تبلیغی نمایندگان از دریاچه ارومیه/ ارقام را غیرواقعی نکنید

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حالی که میزان اعتبار اختصاص یافته برای انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه در بودجه سالجاری 21 میلیارد تومان است اما برخی از نمایندگان در اظهاراتی غیرواقعی، رقم های کلانی را مطرح می کنند.

اشاره استاندار آذربایجان شرقی به اظهارات اخیر محمدحسین فرهنگی، نمایده تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس است که در مصاحبه چند روز گذشته خود با خبرنگاران اعلام کرده بود، در قانون بودجه سال جاری کشور 400 میلیارد ریال برای تامین آب دریاچه ارومیه از طریق انتقال آب رودخانه ارس اختصاص یافته است.

بیگی در نشست هم اندیشی برای احیای دریاچه ارومیه و مقابله با روند خشک شدن این دریاجه، با نشان دادن تیتر یک روزنامه ای که به اظهارات محمدحسین فرهنگی درباره "اختصاص 400 میلیارد ریال برای تامین آب دریاچه ارومیه" پرداخته بود، گفت: با نزدیک شدن به فصل انتخابات، چنین اظهارنظرهایی قابل تامل است.

محمد حسین فرهنگی در نشست خبری روز شنبه خود به خبرنگاران گفته بود، برای اجرای کامل طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال لازم است اما در بودجه سالجاری و برای آغاز این کار اعتباری افزون بر 40 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

این نماینده تبریز اظهار کرده بود، موفقیت اجرای طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه درگرو سرعت بخشی و تخصیص اعتبارات لازم است.