نگارخانه شماره دو هنر ایران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی در افتتاحیه نگارخانه شماره دو هنر ایران گفت: مرکز هنرهای تجسمی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر در راستای حمایت از هنرمندان و ارائه آثار فرصت هایی را ایجاد می‌کند و نگارخانه شماره 2 هنر ایران نیز در این راستا راه اندازی شده است.

مدیر کل هنرهای تجسمی ادامه داد: نگارخانه شماره 1 هنر ایران سال 1387 به منظور نمایش آثار هنرمندان استان ها گشایش یافت و امروز نگارخانه شماره 2 فرصتی رابرای دانشجویان فراهم می کند تا آثارشان را به نمایش بگذارند و توانایی و خلاقیت خود را نشان دهند. شالویی افزود: موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برنامه هایی برای حمایت از نگارخانه ها و فضاهای ارائه ‌آثار هنری در استان ها را نیز در دست دارد و در خارج از کشور نیر موسسه فعالیت هایی را برای معرفی هنر ایران به جهانیان انجام می‌ دهد.

مدیرکل هنرهای تجسمی با اشاره به افزایش نگارخانه‌ها گفت: در این سال ها نگارخانه‌ها در کشور روند رو به رشدی داشته اند و ا مروز بیش از 350 نگارخانه در کشور فعالیت دارند که بیش از 70 نگارخانه در استان ها فعالیت می‌کنند.



شالویی ادامه داد: مرکز هنرهای تجسمی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر از ایجاد نگارخانه ها بویژه در استان ها حمایت هایی خواهد داشت اما مهمترین اولویت در این زمینه حمایت از فعالیت بخش خصوصی است که بخش خصوصی در راستای ایجاد نگارخانه‌ها و اقتصاد هنر فعالیت کنند چنانکه امروز نیز عمده نگارخانه ها از سوی بخش خصوصی راه اندازی شده است و فعالیت دارند.

داود ثمری؛ رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برای حمایت دانشجویان که کمتر امکان و فرصت ارائه آثار خود را دارند، نگارخانه شماره 2 هنر ایران را راه اندازی کرده است تا نمایشگاههایی از آثار دانشجویان را به طور مستمر و مداوم برگزار کند که فرصتی برای شناساندن این هنرمندان جوان است.

رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با تاکید بر تعامل با دانشگاهها گفت: تعامل و ارتباط بیشتر مرکز هنرهای تجسمی و موسسه هنرهای تجسمی معاصر با دانشگاهها و دانشجویان می توانند این به نگارخانه را فضایی معتبر و پویا تبدیل کند.

نگارخانه شماره دو هنر ایران نمایشگاه آثاری از گنجینه موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر از جمله آثاری از جمشید مرادیان، حبیب اله آیت اللهی، احمد خلیلی فرد، رضا خدادادی، احمد معمارزاده، کیومرث قورچیان و....گشایش یافت و از مرداد ماه نمایشگاه آثار دانشجویان به طور مستمر در این نگارخانه برگزار می شود. در این مراسم هنرمندانی از جمله یعقوب امدادیان، رضا خدادادی، قدرت اله عاقلی، بهداد لاهوتی، غلامعلی طاهری، سارا روحی صفت، کیومرث قورچیان حضور داشتند.

