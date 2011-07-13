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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

در دیدار مولن ابراز شد؛

انتقاد چین از مانور های آمریکا/ بودجه نظامی را هزینه صلح کنید

انتقاد چین از مانور های آمریکا/ بودجه نظامی را هزینه صلح کنید

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رئیس اداره جنگ افزار چین در دیدار با مایک مولن همتای آمریکایی خود نسبت به رزمایش های اخیر آمریکا در دریای چین جنوبی انتقاد کرد و سیاست های نظامی آمریکا در این منطقه را نامناسب خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه چاینا دیلی چاپ چین ، ژنرال" چن بینگ" از آمریکا خواست نسبت به گفتار و رفتار خود سیاست محتاطانه تری در پیش گرفته و از ورود به مشکلات مرزی مربوط به کشورهای چین و فیلیپین و ویتنام پرهیز کند.

وی همچنین از ولخرجی های دولت آمریکا در تجهیز کردن نیروی نظامی خود و گذاشتن بار اصلی این مخارج بر دوش مالیات دهندگان یعنی مردم آمریکا انتقاد کرد و گفت ای کاش کاخ سفید بجای وقف این میزان پول و سرمایه برای مقاصد نظامی کمی نیز در جهت ایجاد صلح و آرامش هزینه می کرد.
 
 
بینگ در ادامه با اشاره به رزمایش های نظامی آمریکا با فیلیپین و ویتنام در دریای چین جنوبی زمان انجام این رزمایش  ها را از جهت هم زمانی با اوج گرفتن اختلافات مرزی چین با همسایگان خود نامناسب خواند.   
 
فیلیپین اخیرا رزمایش نظامی مشترک11 روزه خود با آمریکا را در آبهای دریای چین جنوبی به اتمام رسانده و ویتنام نیز قرار است طی ماه جاری میلادی رزمایش مشترکی با آمریکا برگزار کند.
 
فیلیپین بر سر مالکیت بخش هایی از آبهای سواحل غربی خود در حوالی جزیره پالاوان که از نظر منابع طبیعی غنی می باشد با چین اختلاف نظر داشته و نسبت به رفتارهای متجاوزانه چین در این منطقه شکایت دارد.
 
علاوه بر چین، فیلیپین و ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان نیز بر سر مالکیت قسمتهایی از آبهای دریای چین جنوبی اختلاف نظر دارند و این دریا سالهاست که به عنوان منطقه ای دارای پتانسیل بالا برای جنگ های نظامی شناخته می شود.
کد مطلب 1358465

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