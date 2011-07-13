ظرفیت گلستان در تولید میگو بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پاسندی صبح چهارشنبه در اولین دوره آموزشی تخصصی کاربردی کارآفرینی در صنعت شیلات و آبزیان کشور گفت: ظرفیت ها و توانمندی های شیلات در استان خصوصا توسعه و پرورش میگو در شمال گمیشان فراوان است.

وی به اهمیت کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور گفت: ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دار، در دنیای امروز بزرگترین سرمایه‌های یک بنگاه اقتصادی نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خلاق آن‌ها هستند و این نیروها کسی جز کارآفرینان نیستند.

وی عنوان کرد: مهمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فنّاوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید دانش فنی، ایجاد اشتغال و تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است که در نتیجه می‌تواند افزایش ثروت ملی را در برداشته باشد.

پاسندی در خصوص نقش آموزش کارآفرینی در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: آموزش کارآفرینی لازمه توسعه کارآفرینی است و بر همین اساس نهاد ها و سازمان ها باید در زمینه سیاستگذاری و اجرای برنامه های آموزشی کارآفرینی ایفای نقش کنند.

مدیرکل شیلات گلستان، سپس به ذکر گوشه ای از فعالیت ها و ظرفیت های شیلات گلستان پرداخت و اذعان به نقش پررنگ این اداره کل در جهت کارآفرینی و ایجاد مشاغل مستقیم و غیر مستقیم کرد.

پاسندی عنوان کرد: از اهداف شیلات گلستان ارتقا دانش فارغ التحصیلان و دانش آموختگان شیلات در رشته های مرتبط است.

مدیر کل شیلات گلستان تصریح کرد: یکی از دغدغه های دولت خدمتگذار موضوع اشتغال جوانان است، این اداره کل در راستای تحقق اهداف دولت محترم برآنست تا این دانش آموختگان را در قالب تعاونی ها بکار گیری کند.

وی به نقش پررنگ شیلات گلستان در این زمینه اشاره کرد و گفت: وظیفه شیلات ساماندهی و هدایت این تعاونی ها در زمینه صنعت توسعه و پرورش ماهی و میگو است تا در آینده این عزیزان بتوانند خود را به عنوان کار آفرین معرفی کنند.