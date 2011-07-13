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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

یک استاد دانشگاه علامه اخراج شد/ دلیل اخراج توسط رئیس دانشگاه

یک استاد دانشگاه علامه اخراج شد/ دلیل اخراج توسط رئیس دانشگاه

یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی با حکم رئیس این دانشگاه به علت عدم حضور در کلاسهای دانشگاه اخراج شد.

عبدالله شفیع آبادی - معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر اخراج "سعید مشیری" - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سعید مشیری از دانشگاه علامه طباطبایی به این دلیل اخراج شد که در طول ترم های تحصیلی دانشگاه به مسافرتهای خارج از کشورعزیمت می کرد و در کلاسهای درس حضور نمی یافت.

وی افزود: این استاد تنها یک یا دو ماه در دانشگاه برای تدریس حضور داشت لذا حکم اخراج وی به تازگی صادر شده است.

سعید مشیری با رتبه دانشیاری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در دوره دکتری این دانشگاه، دروس "اقتصاد کلان" و "اقتصاد سنجی" را تدریس می کرد.

خبرگزاری مهر با توجه به رسالت خود آمادگی انتشار پاسخ استاد اخراج شده دانشگاه را نیز دارد.

کد مطلب 1358479

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