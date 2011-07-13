تصویر قابلمه ای که شارژر است/ شارژ دستگاههای الکترونیک با قابلمه!

به گزارش خبرگزاری مهر، خداحافظی با شبکه برق! شرکت انرژیهای نوین TES در ژاپن محصول جدیدی با عنوان Hatsuden-Nabe را تولید کرده است که بدون نیاز به برق قادر است تنها با آب جوش تلفنهای همراه و یا هر نوع گجتی را مستقیما شارژ کند.

این محصول در واقع یک قابلمه کوچک با قطر 16 سانتیمتر است که به انتهای دسته آن یک کابل "یو. اس. بی" متصل شده است.

عملکرد استفاده از این دستگاه بسیار ساده است. آب را داخل قابلمه بریزد و آن را روی آتشی که احتمالا در زمان گذراندن تعطیلات با چوب درست کرده اید قرار دهید.

زمانی که دما به نقطه جوش آب رسید گرمای تولید شده در یک سیستم الکتروگرمایی که با این قابلمه یکپارچه شده به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

برقی که با این روش در دمای حدود 100 درجه سانتیگراد تولید می شود حدود 200 تا 250 میلی آمپر است درحالی که با افزایش دما جریان الکتریکی تولید شده می تواند به 400 میلی آمپر نیز برسد.

این برق از طریق کابل "یو. اس. بی" می تواند دستگاههای الکترونیکی کوچک را شارژ کند. برای مثال، یک دستگاه تلفن همراه هوشمند می تواند در مدت حدود 3 تا 5 ساعت شارژ شود.

براساس گزارش PI gadget، این قابلمه شارژر که 280 دلار قیمت دارد می تواند همانند یک قابلمه معمولی نیز عمل کند. بنابراین می توانید برای تعطیلات خود در جنگل یا کوهستان به دنبال غذایی بگردید که ظرف مدت 3 تا 5 ساعت آماده می شود.