به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پزشکپور صبح چهارشنبه در جلسه رسمی شورای شهر گرگان افزود: چه خوب است که شهرداری در کنار کارهای اولیه و روزمزه و روتین خود مانند حمل زباله، پاکیزگی شهر، جدول بندی، آسفالت و فضای سبز اقدام به احداث پروژه های بزرگی مانند تله کابین و تقاطع غیر هم سطح (زیرگذر و روگذر اتومبیل رو)، شهر بازی مدرن و همچنین پارکینگ های مسطح و روباز کند تا ضمن به جا آوردن شأن مردم گرگان به عنوان مرکز و کلان شهر استان باعث ماندگاری بیشتر مسافران و گردشگران شود.

وی یادآور شد: اجرای چنین پروژه هایی باعث توقف مسافران و گردشگران در مرکز استان حداقل برای یک شبانه روز خواهد شد و با هزینه هایی که این گردشگران در منطقه انجام می دهند بستر رونق و پویایی اقتصادی استان فراهم خواهد شد.

عضو جدید شورای شهر گرگان در ادامه ضمن تشکر از همه عزیزانی که فرصت خدمتگزاری مجدد را برای ایشان به وجود آوردند، تصریح کرد: ما باید به تعداد شهروندانی که هر کدام حدود یک ساعت در روز رأی گیری وقت گذاشتند و رأی دادند چندین ده هزار ساعت برای به جا آوردن خواسته های به حق شهروندان و رشد و توسعه گرگان وقت بگذاریم و تلاش کنیم.

پزشکپور در پایان اظهار امیدورای کرد که در آخر این دوره نزد خداوند متعال و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شهروندان گرگان روسفید باشد.