نخبگان سوری با مجوز دولت تظاهرات می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، این تظاهرات از سوی جمعی از فرهیختگان سوری امشب از مقابل مسجد الحسن در منطقه "المیدان" دمشق تظاهرات خود را آغاز می کنند.

در بیانیه صادره از سوی جمعیت "فرهیختگان برای سوریه" آمده است: ما خود را به بخشی از ملت بزرگ سوریه می دانیم و با آنها در تمامی اهدافشان انسجام داریم. ما به عنوان هنرمندان، فرهیختگان و اصحاب رسانه سوریه از مطالبات مشروع مردم حمایت می کنیم و بر حق آنان در زندگی زیر سایه حکومتی عادل و قانون مدار تاکید داریم. حکومتی که آزادی ملت را تضمین کند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به ارائه مجوز دولت سوریه به تظاهرات هواداران اسد، آمده است: ما مسئولیت کامل آسیب به تظاهرات کنندگان را متوجه مقامات سوری می دانیم.

این جمع از فرهیختگان سوری همچنین خواستار توقف برخورد امنیتی با مردم، پایان خشونتها علیه تظاهرات مسالمت آمیز، آزادی بیان و اظهار مطالبات مردمی بر اساس ماده 25 و 26 قانون اساسی سوریه، محاکمه عاملان ظلم به مردم و آزادی فوری زندانیان سیاسی شدند.