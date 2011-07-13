اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، المپیاد دانشجویان دختر دانشگاههای شمالغرب کشور در ارومیه از امروز در این رقابتها 200 دانشجو در قالب شش تیم از دانشگاههای استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی حضور دارند.

تیمهای دانشگاه صنعتی سهند تبریز، صنعتی ارومیه، هنر تبریز، ارومیه، تربیت معلم آذربایجان و دانشگاه تبریز در این رقابتها حضور دارند.

این مسابقات در رشته های شنا، دوومیدانی، فوتسال، والیبال، بسکتبال و تنیس روی میز برگزار می شود، این رقابتها در سالنهای دانشگاه پردیس نازلو، استخر دانشگاه ارومیه و سالن سرپوشیده شهید باکری برگزار می شود.

این مسابقات به مدت پنج روز برگزار می شود و تیمهای برتر جواز حضور در المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر کشور در سال 91 در بیرجند را کسب خواهند کرد.

دومین روز مرحله نهایی مسابقات فوتسال امیدهای کشور در نقده برگزار شد

دومین روز از مرحله نهایی مسابقات فوتسال امیدهای کشور در نقده با برگزاری چهاردیدار پیگیری شد و این مسابقات با حضور هشت تیم در سالن دو هزار نفری ولایت نقده برگزار می شود.

نتایج دومین روز این مسابقات به شرح ذیل است:

قدسیان رشت 6 - 1 هومن ساز ماهشهر

دربندر مهدیشهر 7 - 5 راین مهر کیش

ولی عصر اراک 1 - 0 کاشی بیستون کرمانشاه

آینده سازان نقده 7 - 5 گسترش فولاد تبریز

این رقابتها عصر امروز با برگزاری چهار دیدار به شرح زیر پیگیری می شود:

قدسیان رشت - راین مهر کیش

هومن ساز ماهشهر - دربندر مهدیشهر

ولی عصر اراک - گسترش فولاد تبریز

کاشی بیستون کرمانشاه - آینده سازان نقده

این رقابتها به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

مسابقات ساحلی روستایی و عشایری آذربایجان غربی در ارومیه پایان یافت

مسابقات ساحلی روستایی و عشایری آذربایجان غربی، انتخابی استان برای اعزام به مسابقات کشوری با معرفی تیم های برتر پایان یافت.

این مسابقات در چهار رشته ورزشی از 18 لغایت 21 تیر ماه در روستای ' طلاتپه' از توابع برگزار شد که در این مسابقات 260 ورزشکار از 15 شهر استان در رشته های فوتبال، والیبال، طناب کشی و دو و میدانی به رقابت پرداختند.

در رشته والیبال تیم روستای چونقرالو (الف) از توابع ارومیه به مقام نخست رسید و تیم های روستای چونقرالوی (ب) و چاناقلو از توابع ارومیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رشته طناب کشی، در دیدار پایانی تیم ارومیه در مقابل سلماس قرار گرفت که به نفع تیم ارومیه پایان یافت.

در رشته دو و میدانی تیم مهاباد بر سکوی نخست ایستاد و دو تیم از ارومیه دوم و سوم شدند.

در رشته فوتبال تیم ارومیه (الف) با غلبه بر سایر حریفان به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های بوکان و سلماس به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده از سوی هیات روستایی و عشایری، این رقابت ها پیش از این قرار بود در شش زرشته برگزار شود که و به دلیل نبود شرکت کننده در رشته های کبدی و کشتی ، انجام مسابقات به چهار رشته تقلیل یافت.