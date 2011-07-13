به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی ویژگیهای شعر کودک و نوجوان با عنوان «زیباییشناسی شعر کودک و نوجوان، چشماندازها و کاستیها» در موسسه شهر کتاب برگزار میشود.
در ان نشست، پروین سلاجقه عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به بررسی موضوع حیطههای زبانی، تخیل و موسیقی در شعر کودک و نیز بررسی سیر این گونه شعری در ایران خواهد پرداخت. همچنین بررسی آسیبها و قالبهای شعر کودک و نوجوان نیز از دیگرمحوزهای این نشست به شمار میرود.
این نشست روز سهشنبه 28 تیر از ساعت 16:30 در این مرکز فرهنگی شهر کتاب به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
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