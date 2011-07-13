مددجویان آسایشگاه کهریزک محروم از یارانه/ پذیرش رایگان 80 درصد مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صوفی نژاد صبح چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه کهریزک جایی برای زندگی کردن است و نه زنده ماندن افزود: در این آسایشگاه دوره سالمندی به بهترین نحو طی می شود و ظرفیت پذیرش این مرکز هزار و 750 نفر است که این مددجویان شامل معلول، سالمند و بیماران ام اس می شوند.

وی در مورد هزینه‌های آسایشگاه کهریزک گفت: سال گذشته بیش از 13.5 میلیارد تومان برای این تامین هزینه های مددجویان و همچنین آسایشگاه هزینه شده است.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با اشاره به اینکه هزینه نگهداری هر مددجو ماهانه 700 تا 900 هزار تومان است گفت: این درحالی است که 84 درصد هزینه ها توسط کمکهای مردمی و مابقی نیز توسط سازمانهای دولتی تامین می شود.

صوفی نژاد با تاکید بر اینکه دو شاخص اصلی این مرکز برای پذیرش مددجو، فقر و بی کسی است افزود: سازمان بهزیستی در صورت معرفی مددجو برای پذیرش 120 هزار تومان و کمیته امداد نیز 35 هزار تومان به آسایشگاه پرداخت می کند.

به گفته وی، در آسایشگاه باورها و نیات مردم به طور کامل اجرا می شود و از نیت آنها در جایی دیگر هزینه نخواهد شد اما در مجموع بیشتر مردم نذرشان گوسفند قربانی کردن است درحالکیه می توانند نذرشان فقط گوشت قرمز نباشد و گوشتهای دیگر نیز نذر کنند.

وی با اشاره به اینکه متوسط عمر هر سالمند در آسایشگاه کهریزک 4.5 سال است، اظهار داشت: در ماه به طور متوسط 420 نفر تقاضای پذیرش در این مرکز را دارند که 120 تا 150 نفر آنها ارزیابی با شاخص های این مرکز تطابق داده می شوند.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک گفت: 80 درصد مددجویان بصورت رایگان در این مرکز پذیرش می شوند و از مابقی نیز مبلغ اندکی دریافت می شود که متوسط دریافتی از مددجویان در سال گذشته 18 هزار تومان بوده است.

صوفی نژاد در مورد یارانه مددجویان کهریزک نیز تاکید کرد: از سال گذشته تا کنون هیچیک از مددجویان یارانه ای دریافت نکرده اند و پیگیریها در این خصوص به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: سازمان بهزیستی باید اسامی مددجویان را پس از تائید به سازمان هدفمندی یارانه ارائه دهد که تاکنون این امر اتفاق نیافتاده است.