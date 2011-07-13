خزان به درختان پارک ناژوان اصفهان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ساکتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کم آبی و خشکی رودخانه بر روی فضای سبز ناژوان به دلیل اینکه ریشه بیشتر درختان این منطقه به طور دائم در آب بوده تاثیرگذاشته لذا شهرداری با ارائه تمهیدات لازم از آسیب ۱۰۰ درصد به این درختان جلوگیری کرده است.

وی به اقدامات انجام شده جهت رفع بحران خشکسالی وکم آبی در پارک طبیعی ناژوان اشاره و تصریح کرد: شهرداری به صورت ۲۴ ساعته با استفاده از چند دستگاه تانکر درختان و فضای سبز را با افزایش دوره آبدهی آبیاری کرده به طوری که خوشبختانه در این بحران یک درخت نیز خشک نشد اما درختان به خصوص درخت بید دچار خزان زودرس و تنش خشکسالی شده اند.

مدیرطرح ساماندهی ناژوان شهرداری با بیان اینکه ناژوان با مساحت یک هزار و ۲۰۰ هکتار به عنوان بزرگترین پارک تفریحی و ریه تنفسی اصفهان است، افزود: فقط ۲۰۰ هکتاراین منطقه در اختیار شهرداری اصفهان است و مابقی در قالب باغات و اراضی کشاورزی مربوط به مالکیت خصوصی است که متاسفانه به دلیل خشکسالی رودخانه به این باغات خسارات قابل توجهی وارد شده است.