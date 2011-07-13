برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد سیدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی مشهد گفت: امسال برای اولین بار 20 شرکت از کشور چین به صورت مستقیم در نمایشگاه شرکت می کنند.

وی افزود: در نمایشگاه امسال میانگین فضایی که در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته نیز رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است.

سیدی تصریح کرد: حضور در نمایشگاه های خودرو از لحاظ اخلاقی برای تمامی خودرو سازان ضروری است و شرکتها با حضور در چنین نمایشگاه هایی اهمیتی که برای مشتریان خود قاعل هستند را به آنها نشان می دهند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی مشهد در ادامه نیز با بیان اینکه محصولات تولید شده در شرکتهای فعال در مشهد و خراسان از باکیفیت ترین خودرو های کشور هستند تاکید کرد: این موضوع نشان دهنده قابلیتهای این استان است و اظهارنظر برخی از فعالان این حوزه مبنی بر اقتصادی نبودن حضور در این نمایشگاه به دلیل بعد زیاد مسافت با تهران را غیر منطقی نشان می دهد.

سیدی ورود محصولات جدید از سوی خودروسازان و گشایش روند واردات خودرو را از مهمترین دلایل بالارفتن جذابیت های نمایشگاه خودرو امسال بر شمرد و تاکید کرد: نمایشگاه خودرو امسال مشهد همچون سالهای گذشته میزبان کارشناسان ، مسئولان ، مشتریان و خبرنگاران تخصصی خودرو خواهد بود.

به گفته وی تولیدکنندگان خودرو٬ سازندگان قطعات و تجهیزات خودرو٬ خدمات پس از فروش٬ صنعت تایر٬ سیستم های صوتی و ایمنی خودرو٬ ماشین های راهسازی٬ تولیدکنندگان لوازم تعمیرگاهی و نشریات تخصصی از مهم ترین زمینه های فعالیت شرکت های حاضر در نمایشگاه خودرو امسال است.

در یازدهمین نمایشگاه خودرو مشهد بیش از 210 شرکت در فضایی مسقف به وسعت 18 هزار متر مربع و فضایی باز به وسعت 27 هزار متر مربع شرکت می کنند.