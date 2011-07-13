به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، این اظهارات از سوی "سرگئی لاوروف" به عنوان موضع رهبران روسیه تلقی شده که بر اساس آن "معمر قذافی"باید از قدرت کناره گیری کند.



وی که با "صدای روسیه" گفتگو می کرد افزود: "مسائل دیگری موضوع بحث نیستند. وی (قذافی) باید برود، او در لیبی جدید جایگاهی ندارد".

پیش از این 4 ژوئن "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده بود که این کشور با نظر جامعه جهانی در خصوص لیبی موافق است.

وی گفت: "ما به آینده لیبی نگرش یکسانی داریم. ما همه خواستار آن هستیم که لیبی کشوری مدرن، آزاد و مستقل باشد".



در رویدادی دیگر در ارتباط با لیبی "آلن ژوپه"، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که فرستادگان دولت لیبی که با پاریس در تماس هستند، می گویند معمر قذافی رهبر این کشورآماده رفتن است.

فاکس نیوز به نقل از ژوپه اعلام کرد: اکنون پرسش این است که وی چه زمانی از حکومت کنار خواهد رفت.



"برنارد والرو" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز تماس با فرستادگان حکومت لیبی را به معنای مذاکره با آنها ندانست و افزود: معمر قذافی، پیک های خود را به نقاط مختلف جهان از جمله ترکیه، پاریس و نیویورک فرستاده است.

در همین حال فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا خواستار یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران سیاسی لیبی شد.

فراتینی در مصاحبه با روزنامه "الخبر" الجزایر گفته است در راه حل سیاسی، باید موضوع کناره گیری معمر قذافی از رهبری کشور در نظر گرفته شود.

در تحولی دیگر رهبران شورشیان لیبی نیز قرار است برای انجام گفتگو با کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و مقامهای اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه به بلژیک سفر کنند.