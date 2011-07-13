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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

مولانا به ایوان شمس می‌آید

مولانا به ایوان شمس می‌آید

نشست «رستخیر ناگهان» درباره زندگی، آثار و اندیشه‌‌های مولانا از سوی موسسه‌ فرهنگی سروش مولانا دوشنبه پایانی هر ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست از نشست‌های 12‌ گانه‌ «رستخیز ناگهان» دوشنبه 27 تیر با موضوع «منِ آرمانی و نظام‌های انضباطی در مثنوی» با سخنرانی شروین وکیلی برگزار می‌شود.

از دیگر برنامه‌های این نشست، می‌توان به مثنوی‌خوانی با عنوان «دیده‌ بی‌غرض» توسط ایرج شهبازی و اجرای موسیقی گروه «زُروان» به سرپرستی اهورا پارسا اشاره کرد.

نشست آتی «رستخیز ناگهان» با عنوان «مولانا و مفهوم راز» با سخنرانی امیرحسین ماحوزی دوشنبه 31 مرداد برگزار خواهد شد.

این نشست‌ها از ساعت 17 تا 19 در روزهای دوشنبه پایان هر ماه در تقاطع بزرگراه کردستان و جلال‌آل‌احمد، تالار ایوان شمس برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم آزاد است.

کد مطلب 1358518

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