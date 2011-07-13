به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست از نشستهای 12 گانه «رستخیز ناگهان» دوشنبه 27 تیر با موضوع «منِ آرمانی و نظامهای انضباطی در مثنوی» با سخنرانی شروین وکیلی برگزار میشود.
از دیگر برنامههای این نشست، میتوان به مثنویخوانی با عنوان «دیده بیغرض» توسط ایرج شهبازی و اجرای موسیقی گروه «زُروان» به سرپرستی اهورا پارسا اشاره کرد.
نشست آتی «رستخیز ناگهان» با عنوان «مولانا و مفهوم راز» با سخنرانی امیرحسین ماحوزی دوشنبه 31 مرداد برگزار خواهد شد.
این نشستها از ساعت 17 تا 19 در روزهای دوشنبه پایان هر ماه در تقاطع بزرگراه کردستان و جلالآلاحمد، تالار ایوان شمس برگزار میشود و حضور در آن برای عموم آزاد است.
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