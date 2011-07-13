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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

دسترسی سریع به اطلاعات درست نیازمند برنامه ریزی صحیح

دسترسی سریع به اطلاعات درست نیازمند برنامه ریزی صحیح

کرج - خبرگزاری مهر: معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز گفت: دسترسی سریع کارشناسان فنی حرفه ای به اطلاعات درست نیازمند برنامه ریزی صحیح آموزشی است.

تقی غیاثی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف نهایی از ارائه آموزشهای  فنی و مهارتی را ایجاد اشتغال عنوان کرد و برنامه ریزی را  مهمترین رکن در رسیدن به اهداف آموزشی این اداره کل دانست.

معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، دسترسی سریع و آسان کارشناسان به اطلاعات درست را لازمه برنامه ریزی صحیح آموزشی دانست و بر اهمیت تحقق این امر تاکید کرد.

این مسئول عنوان کرد: پرتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ثبت اطلاعات و ارائه برخی خدمات از طریق این پرتال موجب دسترسی به اطلاعات در کمترین زمان شده است که این آمر آثار مطلوبی به همراه دارد.

وی یادآور شد: همچنین امر یادشده، موجب پایش دقیق تعهدات نیز شده است که این امر از مشکلات می کاهد.

غیاثی تبار با تاکید بر دقت هرچه بیشتر روسای مراکز و کارشناسان در ثبت ورود اطلاعات اولیه، دقت در این موضوع را موجب تسهیل کار کارشناسان و افزایش درصد موفقیت برنامه های تدوین شده دانست. 

کد مطلب 1358519

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