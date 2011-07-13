پرونده های ورودی به دادگستری گلستان 30 درصد کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح چهارشنبه در جلسه با مسئولان دادگستری استان افزود: شورای حل اختلاف اجرائیات ثبت اسناد و املاک و کمیسیون های موجود در ادارات از جمله این نهادهاست که کار رسیدگی به برخی پرونده هایی که در صلاحیت آنها، تعریف شده است را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: هزینه دادرسی کمتر نسبت به دادگستری، رسیدگی تخصصی و سرعت عمل بیشتر در رسیدگی به پرونده ها به دلیل حجم کمتر ورودی دعاوی، از مزایای رسیدگی پرونده در این نهاد هاست.



وی با بیان این که آرای صادر شده در این نهاد ها، از ضمانت اجرایی برخوردار هستند، افزود: واحد های ارشاد و معاضدت قضایی در دادسراها و دادگستری های استان آماده اند با دادن مشاوره رایگان، این گونه نهاد ها را با توجه به نوع پرونده، به مردم معرفی کنند.



فاضلیان افزود: کاهش حجم پرونده های ورودی به محاکم ، علاوه بر تسریع در فرآیند رسیدگی، فرصت بیشتری برای بررسی دعاوی مهم در اختیار قضات قرار می دهد.



سالانه 300 هزار پرونده وارد محاکم عمومی، انقلاب، دادسراها، اجرای احکام و شعب شورای حل اختلاف استان رسیدگی می شود.