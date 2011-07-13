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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

با عرضه 600 هزار بشکه نفت ؛

مراسم فاز نهایی بورس بین المللی نفت آغاز شد

مراسم نهایی فاز نهایی بورس بین المللی نفت لحظاتی پیش با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح فاز نهایی بورس بین المللی نفت لحظاتی پیش در محل بورس کالای ایران با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد علی آبادی سرپرست وزارت نفت، علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، قلعه بانی معاون وزیر نفت و سایر مسئولان اقتصادی کشور آغاز به کار کرد.

بر این اساس، قرار است 600 هزار بشکه نفت خام سنگین صادراتی با قیمت 115 دلار و 18 سنت به مقصد شمال مدیترانه و شرق امروز در مراسم افتتاحیه بورس نفت معامله شود.

کد مطلب 1358528

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